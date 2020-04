Reisende kennen es aus dem Orient: Von den Minaretten werden die Gläubigen zum Gebet gerufen. In Bad Bramstedt gibt es kein Minarett, nur eine kleine Moschee, die in Corona-Zeiten nicht genutzt werden kann. So erklang der Ruf des Imam am Freitag per Lautsprecher in der Stadt - mit Sondererlaubnis.