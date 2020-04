Gleich am ersten Tag strömen die Gäste

Großenaspe

Wichtigster Besucher aus Sicht der Wildpark-Betreiber war am Montag aber Jan Philipp Albrecht ( Bündnis 90/Grüne), der nach wochenlanger Schließung des Parks mit der Zusage kam, Eekholt mit dem Soforthilfe-Programm des Landes zu unterstützen. 5 Millionen Euro sind in dem Topf, aus dem durch die Corona-Krise geschädigte Tierparks und Umwelteinrichtungen in Schleswig-Holstein am Leben erhalten werden sollen.

Auch wenn die Menschen gestern durch den Park strömten – alle mit gebührendem Abstand – wird der wirtschaftliche Schaden für die Umwelteinrichtung immens sein. Geschäftsführer Wolf-Gunthram Freiherr von Schenck berichtete: "Wir haben bisher 60.000 Besucher weniger als im Vorjahreszeitraum." Nicht nur die täglichen Gäste fehlten, besonders bemerkbar mache sich, dass die Sonderveranstaltungen im Frühjahr abgesagt werden mussten. Diese wird es auch in den nächsten Monaten nicht geben. Wenn allerdings auch im Herbst Massenveranstaltungen wie die Dunkel-Munkel-Nächte ausfallen, wird der Wildpark wohl 100.000 Besucher weniger haben als 2020, als 280.000 Tierfreunde den Eingang passierten.

Wildparkschule geschlossen

Verwaist sind nicht nur die Flugschaubänke und die Info-Häuser, auch die Wildparkschule ist geschlossen. "Bis zu den Sommerferien waren wir mit Schulklassen und anderen Gruppen ausgebucht", berichtete von Schenck dem Umweltminister. Nun komme niemand, was für den betroffenen Jahrgang im übrigen auch ein umweltpädagogischer Verlust sei, so der Wildparkchef.

Der große Zuspruch am Montag freute von Schenck natürlich, stellte den Park aber auch vor große Herausforderungen. Er musste ein Hygienekonzept an den Kreis Segeberg schicken, auf dessen Genehmigung er noch wartet. Von Schenck rechnet damit, dass knapp 3.000 Besucher am Tag den Wildpark besuchen dürfen. „Wir haben 67 Hektar zur Verfügung, da verläuft sich der Besuch natürlich.“

Maximal drei Monate Unterstützung

Um Zuschüsse aus dem Sonderfonds zu bekommen, muss der Wildpark nun einen Antrag stellen. Maximal drei Monate kann er dann Geld bekommen, die Höhe wird nach dem Einzelfall entschieden. "Die Landesmittel sollen helfen, Liquiditätsengpässe zu vermeiden und wirtschaftliche Perspektiven zu erhalten", erklärte Umweltminister Albrecht. Bevor aus dem Topf Geld fließe, müssten allerdings alle andere Fördermöglichkeiten von Bund, Land und Gemeinden ausgeschöpft sein. Doch die bekommt Eekholt als gemeinnützige GmbH nicht. "Wir haben ja keine große Stadt im Hintergrund, sondern nur eine kleine Gemeinde, die uns zwar sonst gut unterstützt, aber um finanzielle Hilfe brauchen wir dort gar nicht anzufragen." Damit wäre Großenaspe bei Weitem überfordert.

Minister will mit Kindern wiederkommen

Umweltminister Albrecht bekannte, noch nie im Wildpark Eekholt gewesen zu sein. Der Vater von zwei Kindern – ein und vier Jahre alt – will das aber mit seiner Familie möglichst bald nachholen, wie er versicherte. Dass sich ein Besuch im Wildpark vor allem mit Kindern immer lohnt, bestätigten Frank und Anne Zierke. Das Paar aus Norderstedt war mit den Kindern Teresa (4) und Valentina (8) gekommen. Die Mutter ist in Kurzarbeit, der Vater teilzeitbeschäftigt. "Wir sind froh, endlich mal wieder solch einen Ausflug machen zu können." In Eekholt sei es einfach wunderschön.

