Von rot blinkenden Windkraftanlagen fühlen sich Anlieger in Sichtweite oft gestört. Ab Mitte 2021 dürfen Windräder nachts nur noch leuchten, wenn ein Flugzeug naht. In Neuengörs wurden nun sechs Anlagen umgerüstet. Der Betreiber braucht aber noch das Okay des Landes für die Nachtabschaltung.