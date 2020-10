Es ist gedacht als starkes Zeichen in der Krise. Der Unternehmerverein "Wir für Segeberg" und Möbel Kraft haben sich entschlossen, den verkaufsoffenen Sonntag in Bad Segeberg am 8. November nicht abzusagen. "Wir wollen als regionale Wirtschaft Flagge zeigen", betont WfS-Vorsitzende Marlis Stagat.