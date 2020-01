Wird Marlis Stagat neue Rathaus-Chefin?

Bad Segeberg

Die zweite Amtszeit von Bürgermeister Dieter Schönfeld läuft am 3. Juni 2021 aus. Wann die Wahl stattfindet, wurde von der Stadtvertretung noch nicht festgelegt. Es dürfte ein Termin zwischen November 2020 und März 2021 werden. Vorgeschrieben ist in der Gemeindeordnung, die Wahl frühestens acht Monate und spätestens vier Wochen vor der Amtsübernahme abzuhalten. Ferienzeiten werden dabei grundsätzlich ausklammert.

Versicherungsfachwirtin leitet Unternehmerverein

Nach Informationen der Segeberger Zeitung laufen die CDU-Gespräche mit der Versicherungsfachwirtin schon seit Monaten hinter den Kulissen. Beim „Vorlesetag“ der Senioren-Union Mitte November im Bürgersaal des Rathauses machte Marlis Stagat übrigens selbst eine entsprechende Andeutung – wenn man zwischen den Zeilen lesen konnte.

Bekannt wurde die Versicherungs-Expertin in den vergangenen Jahren vor allem durch ihr Amt als Vorsitzende der Unternehmergemeinschaft Wir für Segeberg. Der 2010 gegründete Verein hatte im Sommer 2016 kurz vor der Auflösung gestanden, weil sich kein neuer Vorstand fand. Ende September wurde dann Marlis Stagat vorgeschlagen und an der Seite von Dieter Koep und Torsten Schwartz einstimmig gewählt.

Bei "Wir für Segeberg" viel Neues eingeführt

„Ich bin in Bad Segeberg aufgewachsen“, sagte sie schon damals. „Das hier ist mein Zuhause! Verantwortung für die Region zu übernehmen, ist mir eine Herzensangelegenheit. Wir arbeiten und leben an einem Standort, der viele Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen hat.“ Die Unternehmergemeinschaft stellte ihre Organisation um, so dass das Engagement auf mehr Schultern verteilt wurde.

Zu den auffälligsten Neuerungen, die Marlis Stagat einführte, gehört die „Zukunftswerkstatt“, die mehrmals jährlich zu wechselnden Themen stattfindet. Die 48-Jährige sieht sich in der Rolle der Moderatorin, die Netzwerke knüpft und Menschen zusammenführt. Und sie liebt es, mit plakativen Sätzen zu glänzen. Beispiele: „Ich denke am liebsten in Lösungen und nicht in Problemen“, „Wer nichts regelt, wird geregelt“ und „Aus Angst, zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug“.

"Pippilotta der Finanzdienstleistungsbranche"

Ein literarisches Vorbild für sie ist Astrid Lindgrens unangepasste Romanheldin Pippi Langstrumpf. „Ich bin die Pippilotta der Finanzdienstleistungsbranche“, schreibt sie auf der Website „Spitzenfrauen im Norden“ in ihrem Eigenporträt. „Mit viel Humor, Geduld und einer Menge Kompetenz sorge ich für Sicherheit, Zufriedenheit und Erfolg bei Privatpersonen und Unternehmen.“ Sie sei zudem zertifizierte Risikomanagerin und Generationenberaterin. „Das Geheimnis meines Erfolgs? Nicht schnacken...machen!“

Wird fehlende Verwaltungserfahrung ein Problem?

Als in Bad Segeberg zuletzt über eine stärkere Teilhabe von Behinderten diskutierte, war Marlis Stagat auch aus eigener Betroffenheit dabei. Sie hat zwei behinderte Kinder. Beide sind mittlerweile erwachsen. In den Debatten war es ihr wichtig, dass nicht nur Gehbehinderte in den Fokus geraten. Marlis Stagat kritisierte, dass „beim Thema Behinderung meist nur an Menschen im Rollstuhl gedacht“ werde.

Sollte Marlis Stagat nun tatsächlich ihren Hut um das Amt des Bürgermeisters in den Ring werfen, wird es ihr an Tatkraft und Engagement sicherlich nicht mangeln – ebenso wenig an rhetorischem Geschick und Charme. Allerdings dürften Kritiker schnell ihr größtes Manko ins Feld führen: fehlende Verwaltungserfahrung. Sie kommt beruflich aus einem vollkommen anderen Umfeld, was das Führen einer Behörde nicht erleichtert – trotz eines unbefangenen Blicks von außen. Es dürfte vom Geschick der CDU-Vorsitzenden Ina Roth und von Marlis Stagat abhängen, wie man mit dieser heiklen Frage umgeht. Aber erstmal müssen die Christdemokraten am Freitag die Katze aus dem Sack lassen.

Bürgermeister hält sich noch bedeckt

Amtsinhaber Dieter Schönfeld möchte sich noch nicht festlegen, ob er für eine dritte Amtszeit als Bürgermeister kandidiert. So lange vor Beginn der neuen Wahlperiode hält er eine entsprechende Bekanntgabe für verfrüht. Wer mit ihm spricht, kann aber schon den Eindruck gewinnen, dass er gern weitermachen würde.

Seit Juni 2009 leitet der Sozialdemokrat die Geschicke in Bad Segeberg. Zuvor war er 18 Jahre lang Bürgermeister in Gettorf. Als der hauptamtliche Verwaltungschef dort im Zuge einer Reform abgeschafft wurde, wechselte Schönfeld in die Kalkbergstadt. Er siegte mit nur ein paar Dutzend Stimmen gegen Monika Oestreich, die von der CDU nominiert worden war. Im März 2015 war er der einzige Kandidat.

Große Projekte in den kommenden Jahren

Dieter Schönfeld ist der komplette Gegenentwurf zur potenziellen CDU-Kandidatin Marlis Stagat: ein Verwaltungsexperte durch und durch, der aber meist eher trocken statt launig wirkt. Sein Hauptaugenmerk ist der Abbau der Verschuldung – wobei in den kommenden Jahren teure Großprojekte wie Feuerwehr-Erweiterung, Hallenbad-Sanierung und Bauhof-Neubau warten. Sein größtes Manko ist das Alter. Bei Beginn der sechsjährigen Amtszeit am 4. Juni 2021 ist er 68 Jahre alt. Es gibt allerdings keine Altersgrenze mehr für dieses Amt.

Ein bisschen verwundert ist Schönfeld, dass er zuletzt mehrfach gefragt wurde, ob er eventuell krank sei, weil er deutlich schmaler geworden ist. Der Rathaus-Chef hat über zehn Kilo abgespeckt. „Ich bin nicht krank. Im Gegenteil. Ich möchte mich fit halten für die Zukunft.“

