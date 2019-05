Wahlstedt

Im Zuge der Dachsanierung soll fast die gesamte Außenhülle gleich mit erneuert werden. Bauamtsleiter Torsten Maaß geht davon aus, dass spätestens im Juni konkretere Planungen für das auf 1,8 Millionen Euro geschätzte Projekt auf dem Tisch liegen.

Theaterdach stammt noch aus den 1950er Jahren

„Wir sind erstmal dabei, die Grundlagen zu erheben“, sagte Maaß im Gespräch mit der Segeberger Zeitung. „Der Architekt sichtet die Unterlagen.“ Das Gebäude, das einst das Kino „Wahli“ war, stammt aus den Jahren 1956 und 1957 – und das Dach ist noch das Original von damals. Es ist nicht undicht, aber das Dach hat ein Alter von 60 Jahren. Da kann man auch mal über etwas Neues nachdenken.“

Theater soll eine Klimaanlage bekommen

Das Theater wird durch die Sanierung laut Maaß sowohl höher als auch breiter werden. „Die Idee ist, eine neue Konstruktion über das alte Dach zu bauen“, schildert der Amtsleiter. In diesem Zwischenraum solle dann auch eine Lüftungsanlage installiert werden, die einen Luftaustausch im Zuschauerraum ermöglicht. Bislang wird es dort bei längeren Theaterabenden stickig. Maaß plant eine Klimaanlage, die kühle Luft zuführen kann.

Außenwände sollen um fünf bis sechs Meter versetzt werden

Ausgehend davon, dass das Dach größer wird, sei man auf den Gedanken gekommen, auch die Außenwände des Hauses zu versetzen und so zusätzlichen Platz zu schaffen. „Im Foyer ist es ja schon recht voll, wenn das Theater ausgebucht ist“, sagt Maaß. Um etwa fünf bis sechs Meter könnten die Wände nach vorn gezogen werden, ohne die Funktion des dortigen Gehwegs und der Parkplätze zu stark zu beeinträchtigen. Auch die über Fernwärme betriebene Heizung und andere Teile der Ausstattung stehen nun auf dem Prüfstand, wenn man ohnehin schon einmal im großen Stil an das Theater herangeht.

Sommerpause müsste deutlich verlängert werden

Maaß hofft, dass der Architekt noch im Laufe des Monats Mai neue Erkenntnisse liefert. „Spätestens Mitte Juni sollten wir mehr wissen.“ Vor allem der enge Zeitplan für den Umbau wird ein Problem. Die Arbeiten werden auf sechs bis neun Monate geschätzt – bei einer normalen Sommerpause des Theaters von gerade mal vier Monaten. „Es kann sein, dass wir von der Theatersaison vorne und hinten etwas klauen müssen“, sagt Maaß. Der Kulturring habe das Programm für die Saison 2019/20 jedoch schon fertig. Es endet im Frühling kommenden Jahres. Für die Spielzeit 2020/21 beginnen bereits die Vorbereitungen. „Die haben ja weit über ein Jahr Vorlauf.“ Vor 2021 werde mit dem Bau also nicht begonnen werden können.

Spielbetrieb kann bei Bauarbeiten zeitweise weiterlaufen

Eine Theatersaison beginnt normalerweise im September und endet weitgehend im April. Im Mai kleckern mitunter noch einzelne Theaterabende nach. In der Sanierungsphase könnte es sein, dass die Saison schon im Februar oder März zu Ende geht und erst im Oktober oder gar November wieder beginnt.

Glücklicherweise könne der Spielbetrieb im Kleinen Theater am Markt bei einem Teil der Bauarbeiten weiterlaufen, betont Maaß. Nur die Umbauten, die das Foyer und vor allem den Zuschauerraum betreffen, müssen passgenau terminiert werden. Denn Kulturring-Vorsitzender Wilfried Jendis hat mehrfach deutlich gemacht, dass der Ausfall einer kompletten Saison nicht in Frage kommt. Aber auch eine Verzögerung durch Bauarbeiten wäre in Anbetracht von bereits bei Tourneetheatern gebuchten Veranstaltungen eine glatte Katastrophe.