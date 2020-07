Bad Segeberg

Mit Unbehagen erinnert sich Thomas Pelz, Geschäftsführer von Dodenhof, an die ersten Monate 2020. "Die Pandemie hat uns mit aller Wucht zu Beginn der Frühjahrs- und Sommersaison getroffen – im Modeeinzelhandel ein Desaster", sagt er. Sieben Wochen musste sein Haus in Kaltenkirchen geschlossen bleiben. Das bedeutet: "Der Großteil unserer Umsätze ist weggebrochen", berichtet Pelz.

Kurzarbeit - "völlig neue Situation"

Durch Einnahmen aus dem Online-Shop sei das rote Minus zumindest ein wenig kompensiert worden, auch Ad-hoc-Projekte wie das Live-Video-Shopping hätten ein wenig geholfen. Trotzdem waren Konsequenzen unumgänglich – Dodenhof musste Kurzarbeit anmelden. "Ein Thema, das für uns im Einzelhandel eine völlig neue Situation darstellte", sagt Pelz. Neben Gesprächen mit den Angestellten musste vor allem mit Lieferanten verhandelt werden, um georderte Ware erst später abzunehmen oder in geringeren Mengen abzunehmen. "Wir haben viele gute Lösungen gefunden, die uns auch für das bevorstehende Herbstgeschäft helfen", so der Dodenhof-Chef. Normalerweise werde die Winterware jetzt im Juli ausgeliefert. "Da keiner weiß, wie die Entwicklung bis zum Herbst sein wird, werden hohe Warenbestände ausnahmsweise erst später ausgeliefert, was natürlich auch in puncto Liquidität hilft", so Pelz.

Auch die Firmengruppe Arko hat das Virus zu einer Unzeit erwischt: "Nach der Vorweihnachtszeit ist Ostern die umsatzstärkste Zeit in der Confiserie Branche", erläutert Marketing-Chefin Susanne Bodmann. "Die Filial-Schließungen im Einzelhandel im ersten Shutdown ab Mitte März haben uns entsprechend stark getroffen und zu hohen Umsatz-Einbrüchen geführt." Konkrete Zahlen nennt sie nicht, offenkundig ist die Lage allerdings ernst. "Nach wie vor befinden sich Mitarbeiter in Kurzarbeit und wir suchen gemeinsam mit den Vermietern der über ganz Deutschland verteilten Filialen Lösungen, um die Geschäfte an den Standorten halten zu können", so Bodmann.

40 Prozent weniger Kunden

Für das Unternehmen Arko, zu dem auch die Marken Hussel und Eilles gehören, haben Kostenreduzierungen seit der Corona-Pandemie Priorität. Obwohl die Geschäfte mittlerweile wieder öffnen dürfen, "gibt es immer noch Umsatz-Einbußen, insbesondere in den Einkaufszentren und Innenstädten", sagt die Unternehmenssprecherin. Schuld sei die noch immer deutlich geringere Kundenfrequenz in den Shops, die bis zu 40 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum liege.

Einen Rückgang um bis zu 100 Prozent mussten einige Bereiche der Segeberger Kliniken hinnehmen. "Die größten Herausforderungen waren organisatorische: Innerhalb kürzester Zeit war es erforderlich, den Klinikbetrieb in den Krisenmodus zu versetzen und durch Schulungen und Umstrukturierungen sich bestmöglich auf ein Pandemie-Szenario vorzubereiten", sagt Robert Quentin. Der Sprecher der Kliniken-Gruppe fürchtet vor allem gesundheitliche Konsequenzen aus der Corona-Krise: "Wir sehen bereits jetzt, dass Patienten notwendige Behandlungen bei uns in den Kliniken und den niedergelassenen Ärzten aus Angst unterlassen haben, sie könnten sich infizieren, was teilweise zu schwereren Verläufen geführt hat."

IHK setzt auf neue Förderprogramme

Nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Lübeck, die auch für den Kreis Segeberg zuständig ist, haben vor allem der Einzelhandel, die reisenahen Dienstleister, die Gastronomie und der Veranstaltungs- und Eventbereich unter den Corona-Auflagen gelitten. "Den Unternehmen wurden über Nacht die Kunden ausgesperrt, was zu massiven Liquiditätsproblemen geführt hat, die von Woche zu Woche immer schlimmer wurden", sagt Nils Thoralf Jarck. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer lobt das Kurzarbeitergeld als gutes Instrument, nicht die "komplette Belegschaft zu verlieren" und hofft auf weitere Besserung durch neue Förderprogramme.

Droht im Winter eine Pleitewelle?

Wirtschaftsexperte und ntv-Börsenmoderator Frank Meyer ist skeptisch: "Die Menschen werden erst einmal ihr Geld stärker zusammenhalten und sich genauer überlegen, was sie nicht unbedingt ausgeben müssen." Das werde den Geschäften und Einzelhändlern kaum helfen: "Die meisten Geschäfte haben zwar jetzt wieder geöffnet, doch in ein paar Monaten werden die Ladenbesitzer feststellen, dass es sich nicht mehr lohnt beziehungsweise sie längst pleite sind oder auf den Weg dorthin", sagt Meyer. Nicht nur die kleinen und mittelständischen Unternehmen würden derzeit durch staatliche Hilfe über Wasser gehalten. "Doch wenn diese endet, werden wir zumindest in der Hinsicht eine 'Zweite Welle' erleben, wenn aus Kurzarbeit dann Arbeitslosigkeit wird", mahnt der Wirtschaftsexperte. Viel Umsatz wandere zudem ins Internet, was den Einzelhandel zusätzlich immer stärker in die Zange nehme.

Es gab auf Profiteure der Krise

Ein paar Gewinner der Krise gibt es im Kreis Segeberg aber auch: "Die Exportaktivität der Unternehmen entlang der Autobahn 7 ist trotz Corona fast gleichgeblieben, was sicherlich auch ein Verdienst des hohen Anteils an Unternehmen mit Medizinprodukten in der Region ist", betont IHK-Vize-Chef Jarck. Überdies hätten auch Bau-, Handwerker- und Gartenmärkte, Online-Shops sowie Lieferdienste von den Corona-Maßnahmen wirtschaftlich von dem Shutdown im Frühjahr profitiert.

