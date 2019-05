Wittenborn

Liga und Tim Ratajczak sind seit März die neuen Besitzer des Campingplatzes „Weißer Brunnen“ am Mözener See – und haben schon einige Neuerungen aufgebaut, unter anderem Baumzelte.

Was für manche möglicherweise verrückt klingt, haben sich die Ratajczaks gut überlegt. „Schon bevor wir die Idee hatten, haben wir uns angeguckt, was auf Campingplätzen gut ist und was nicht“, berichtet Liga Ratajczak. Mit dem Wohnmobil hatten sie und ihr Mann große Teile Europas bereist – und zahllose Plätze gesehen und auch wieder verlassen, wenn etwa die Sanitäranlagen dreckig waren.

Für Traum in Wittenborn einen sicheren Job gekündigt

„Mitte 2018 erfuhren wir dann das erste Mal von einem Platz, der zum Verkauf stand“, erinnert sich Tim Ratajczak. Ein Zufallsfund. „Da habe ich meine Frau gefragt, ob das nicht etwas für uns wäre. Dann haben wir den Gedanken weitergesponnen.“ Sie wandten sich an einen Makler und ließen sich mehrere Dossiers von verfügbaren Plätzen schicken.

Das Luftbild eines Platzes „zwischen Kiel und Hamburg“ machte das Paar neugierig. Dass es dabei um den Weißen Brunnen in Wittenborn handelt, wussten sie da noch nicht.

Sie ließen sich genauere Informationen zum Campingplatz schicken, besuchten Wittenborn „inkognito“, kundschafteten alles aus und waren schließlich überzeugt: „Der Platz hat Potenzial.“

Als Ingenieur in einem internationalen Konzern hatte Tim Ratajczak einen gut bezahlten, sicheren Job. „Aber mit hat es gefehlt, was eigenes aufzubauen.“ Bis zur Rente seien es noch 25 Jahre, solange wollte er den alten Job dann doch nicht mehr machen.

Im Feierabend schrieb Ratajczak einen Businessplan, es folgten Bankgespräche, im Januar unterschrieben sie den Kaufvertrag, und der 38-Jährige kündigte seinen Job.

Weißer Brunnen: In Schlaffässern übernachten

Im März haben sie den Platz nun übernommen, wohnen auch auf dem Gelände und wollen als Ansprechpartner für die Camper da sein. „Das ist wichtig.“ Sie führten erste Neuerungen ein. „Was hier fehlte, war ein vernünftiger Spielplatz“, sagt Mutter Liga Ratajczak. Ein neuer Kletterturm für Kinder steht bereits. Für durchreisende Wohnmobilisten wurden zudem acht Stellplätze eingerichtet.

Außerdem bieten die beiden neue Campingformen an. Ganz neu sind zwei Baumzelte, die zwischen Bäume gespannt, in der Luft hängen.

Zukünftig werden auch Übernachtungen in sogenannten Schlaffässern und Camping-Pods angeboten. Hütten in Form eines liegenden Fasses. 4,80 Meter lang, 2,30 Meter im Durchmesser, „mit Seeblick“. Auch Camping-Pods sind ebenfalls kleine Hütten, nur noch etwas größer, sollen in Zukunft mietbar sein.

Von Nadine Materne