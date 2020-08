Offiziell ist es nicht, aber hinter vorgehaltener Hand reden Politiker über das heiße Eisen: Norderstedt will die Rettungsleitstelle für den Kreis Segeberg (Notruf 112) aufgeben. Spätestens ab 2025 würden Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst von außerhalb organisiert. Es gibt zwei Favoriten.

Von Gerrit Sponholz