Der Landesverein für Innere Mission mit Sitz in Rickling (Kreis Segeberg) erhält einen neuen Geschäftsführer. Dr. Mathias Rüdiger tritt am 1. Januar 2020 seinen neuen Job an. Vorgänger Claus von See geht in Ruhestand. Der Landesverein hat 2800 Mitarbeiter.