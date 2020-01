Viele Veranstaltungen im Kleinen Theater am Markt in Wahlstedt sind schon lange ausverkauft – vom Auftritt des Kabarettisten Wolfgang Trepper über Kultreporter Alfons bis hin zur „Schmidtparade“ direkt vom Kiez. Doch für 13 kulturelle Schmankerl im Jahr 2020 gibt es in dieser Saison noch Tickets. Ein Überblick.