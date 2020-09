Itzstedt

"Das war schon eine interessante Aufgabe, eine Herausforderung, der wir uns aber gerne gestellt haben", sagt Frank Reimers, Geschäftsführer der Reimers Reisemobil GmbH und blickt auf die größte Luxusvilla auf Rädern auf seinem Firmengelände in Itzstedt. In strahlendem Weiß glänzt das dreiachsige, 12 Meter lange und 3,85 Meter hohe Concorde-Centurion-Wohnmobil in der Sonne, wartet auf die Überführung nach Bremerhaven, bevor es von dort per Schiff nach Japan geht. Ein Großindustrieller aus dem asiatischen Land hat das 815.000 Euro teure Exemplar bei dem Unternehmen bestellt. "Alleine die speziellen Umbauten bei uns haben drei Wochen gedauert und rund 50.000 Euro gekostet", so Reimers.

Mit Camping hat das nichts mehr zu tun

Wer sich mit Reisemobilen auskennt, der denkt beim Begriff Luxus vielleicht an die Spitzenmodelle von Hymer, Carthago oder Phönix, wo auch Preise von 200.000 Euro aufgerufen werden. Doch das Ende der Fahnenstange erklimmt Concorde mit seiner 2012 aufgelegten Centurion-Serie. Hier wird wirklicher Luxus definiert. Mit dem originären Camping-Gedanken hat das Reisen in einem solchen Boliden nichts mehr zu tun, weil hier Verzicht ein Fremdwort ist.

Anzeige

Aber auch für Reimers, dessen Firma rund 40 Millionen Euro Jahresumsatz macht, 60 Mitarbeiter beschäftigt und zwischen 300 und 400 Reisemobile im Jahr verkauft, ist das schon etwas ganz Besonderes. "Wir haben auch erst zwei davon verkauft", sagt er. Überhaupt würden von dem Modell nur etwa zwölf pro Jahr produziert.

2,4 Millionen Klicks auf Youtube

Reimers fasziniert die Centurion-Reihe seit Anbeginn. Deshalb hat er über das Traumhaus auf sechs Rädern ein YouTube-Video produziert. Inzwischen hat es rund 2,4 Millionen Aufrufe. "Kaum zu glauben", ist er selbst überrascht. Unter anderem hat es auch ein japanischer Geschäftsmann angeschaut. "Er hat Kontakt zu uns aufgenommen und gefragt, ob wir ihm so ein Fahrzeug beschaffen können." Und Reimers konnte. Rund ein Jahr beträgt in der Regel die Lieferzeit. "Wegen Corona hat sich nun alles um rund sechs Monate verzögert."

Der Käufer war auch vor Ausbruch der Pandemie mehrmals in Itzstedt, äußerte da mithilfe eines Dolmetschers seine Wünsche. So musste zum Beispiel die Toilette umgebaut werden, "denn die Japaner haben sie gerne beleuchtet, mit integriertem Bidet und Trocknung", erklärt Reimers. Zum Beispiel wurden auch Griffe mit feinem Leder überzogen. "Ich glaube, dieses Mobil hat alles, was die Ausstattungsliste hergibt", sagt der Geschäftsführer. So leistet der Mercedes-Benz-Motor statt der üblichen 395 nun 530 PS. "Alleine das bedeutet fast 23.500 Euro Aufpreis."

Kommandobrücke statt Fahrersitz

Das Luxusmobil wiegt 24 Tonnen. Vor dem Betreten muss ein Code in ein elektronisches Zahlenschloss eingegeben werden. Wer auf dem klimatisierten Schwingsitz mit Massagefunktion hinter dem Lenkrad Platz nimmt, erlebt ein Gefühl wie der Kapitän auf der Kommandobrücke eines Tankers. Monitore neben den klassischen Rundinstrumenten liefern Bilder der Umgebungskameras. Im Innenraum herrscht die Atmosphäre wie auf einer Luxusyacht.

Das Wohnzimmer lässt sich per Knopfdruck erweitern, indem ein Seitenelement herausgefahren wird. Die sehenswerte Küche würde auch in einen mittelgroßen Haushalt passen. 400 Liter Frischwasser sind an Bord. Und ein fester 300-Liter-Tank steht für die Toilette zur Verfügung. Das Schlafgemach verdient seinen Namen. Auch von hier aus lässt sich über Kameras verfolgen, wer vor der Tür steht.

Acht Rennräder finden Platz

Solche Mobile dienen zum Beispiel Radprofis als Rückzugsort. Der Käufer ist auch ein Radsportfan, besitzt nach Reimers Worten einen eigenen Rennstall, der allerdings nur in Asien an den Start geht. "Ich glaube, dass sein Reisemobil auch dort zum Einsatz kommt. Denn wir haben ins Heck des Centurion einen Halter für acht Räder einbauen lassen."

Vor Übergabe des exklusiven Gefährts reiste aus Japan extra ein Techniker an. "Dem haben wir vier Tage lang die Funktionsweise des Fahrzeugs bis ins Kleinste erklärt", so Frank Reimers. "Ich vermute, er wird den Wagen auch später fahren." Wegen der Corona-Pandemie war der Tripp des Gastes nach Itzstedt beschwerlich. "Und nach der Rückkehr musste er in seiner Heimat zwei Wochen in Quarantäne." Nun hofft Reimers, dass das teure Gefährt auch wohlbehalten im Land der aufgehenden Sonne ankommt.

Das könnte Sie auch interessieren: Drei Standorte für einen Verwaltungsbau im Amt Itzstedt

Weitere Berichte aus der Region lesen Sie hier.