Der beliebte Wohnmobilstellplatz Kaltenkirchen an der Norderstraße, gegenüber von Freibad und Holstentherme, bleibt in Folge der Corona-Pandemie weiter geschlossen. Er ist für rund 30 Fahrzeuge ausgelegt. Die Schließung hält die Camping-Freunde nicht davon ab, einfach in der Nähe Station zu machen.