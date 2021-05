Den Wettlauf, wer die gute Nachricht als Erstes in Umlauf bringt, entschied Franz Thönnes für sich – gefolgt von Gero Storjohann und Stefan Weber. Was alle drei Politiker eint, ist die Freude, dass die Wollspinnerei Blunck in Bad Segeberg aus Berlin mit 600.000 Euro unterstützt werden soll.