"Ich wünsche Ihnen eine Schule mit wenig Problemen, vertrauensvolle Eltern, einen großzügigen Schulträger, eine wohlgesonnene Schulaufsicht und ein folgsames Kollegium", sagte Schulrat Odert Schwarz mit einem Lächeln, bevor er Yvonne Pfefferkorn ihre Ernennungsurkunde als neue Leiterin der Grundschule Rhen aushändigte.

Eigentlich hätte die 43-Jährige bereits zu Schuljahresbeginn im August offiziell in ihr Amt eingeführt werden sollen, doch das war wegen Corona nicht möglich. Das wurde nun in der Sporthalle der Schule an der Theodor-Storm-Straße in kleinem Kreis nachgeholt, "denn die Urkunde sollte schon würdevoll übergeben werden", meinte der Schulrat.

Leiterin von 280 Schülern

Yvonne Pefferkorn tritt die Nachfolge von Christiane Schulze an, die in den Ruhestand ging. Die neue Rektorin, die Deutsch, Mathematik und Musik studierte, ist seit 2004 an der Schule mit ihren 280 Jungen und Mädchen tätig. "Sie haben immer gesagt, wenn, dann nur Schulleiterin dieser Schule werden zu wollen", erinnerte sich Schwarz noch genau an ein Gespräch zurück und sagte dann zur Gästerunde: "Sie haben eine tolle Schulleiterin gewählt."

"Du wirst das Schulschiff schon auf dem richtigen Kurs halten", ist sich Antje Delonge vom Personalrat sicher: "Den ersten Sturm hast Du mit der Erstellung des Hygienekonzeptes ja bereits bestanden."

Mit- statt Gegeneinander

Die neue Rektorin war sichtlich gerührt von den vielen lieben Worten. Sie sagte, dass der Lernprozess ihrer Schützlinge für Sie genauso wichtig sei wie das Ergebnis. "Ich blicke mit einem wohligen Gefühl auf die nächsten Jahre", fuhr sie fort. An dieser Grundschule gebe es engagierte Eltern und ein Mit- und kein Gegeneinander. "Wir passen gut aufeinander auf."

Yvonne Pfefferkorn wurde in Ellerhoop im Kreis Pinneberg geboren. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Söhnen im Alter von 13 und sechs Jahren. Die Familie lebt in Henstedt-Ulzburg.

