Illusionen machen sich Bürgermeister Dieter Schönfeld und Stadtplanerin Ute Heldt Leal keine: In Bad Segeberg gibt es Orte, die niemals barrierefrei sein werden: der Kalkberg beispielsweise. Doch das hält sie nicht davon ab, die Vision von einer Stadt ohne Hindernisse weiterzuverfolgen.

Zehn Jahre Projekt "Barrierefreie Stadt" Bad Segeberg: Was ist erreicht?

Inklusion - Zehn Jahre Projekt "Barrierefreie Stadt" Bad Segeberg: Was ist erreicht?

Inklusion - Zehn Jahre Projekt "Barrierefreie Stadt" Bad Segeberg: Was ist erreicht?

Von Thorsten Beck