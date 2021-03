Kreis Segeberg

"Rund zehn Prozent der Astrazenca-Impflinge haben ihre heutigen Termine nicht wahrgenommen", teilt Kreissprecherin Sabrina Müller auf Nachfrage mit. 330 Impfungen wären möglich gewesen am Freitag in den drei Zentren in Wahlstedt, Kaltenkirchen und Norderstedt.

Das Vakzin war am Montag ausgesetzt worden, nachdem es im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen zu gefährlichen Thrombosen gekommen war. Alle Impftermine wurden darauf abgesagt. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte nach erneuter Prüfung den Impfstoff wieder freigegeben – er sei sicher und wirksam.

Größerer Aufklärungsbedarf bei Impflingen

Größere Vorbehalte gegen die Impfung habe es nicht gegeben am Freitag im Kreis Segeberg: "Der Bedarf nach einer ärztlichen Beratung war erhöht, zu großen Diskussionen ist aber nicht gekommen", sagt Müller. Im Allgemeinen seien die Impflinge froh gewesen, dass es nun weiter gehe mit den Impfungen gegen das Coronavirus.

Durch den Ausfall von Impfterminen komme es nicht zu Impfstoffverlusten bei dem Mittel von Astrazeneca. Angebrochene Fläschchen können weiterhin gelagert und später verimpft werden, erklärt Müller.

Im Gegensatz zu dem Präparat von Biontech/Pfizer, das nach Anbruch innerhalb einiger Stunden aufgebraucht werden muss. Dafür gebe es dann Telefonlisten, um Impflinge einzubestellen, wenn Dosen übrig bleiben.