Wibo – das heißt für 360 Kinder jeden Sommer normalerweise 14 Tage Zeltlager am Mözener See. Am Ende der ersten Ferienwoche steht dieses Mal schon die Heimfahrt für die zweite Campgruppe an. Wegen der Coronabeschränkungen sind die Gruppen kleiner, die Camps kürzer. Kommt trotzdem Wibo-Stimmung auf?