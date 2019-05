Wittenborn

Zeltplatzleiterin Bente Wohler vom Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg begrüßte knapp 100 Eltern und Kinder zur Eröffnung des kreiseigenen Jugendzeltplatzes am Sonnabend in Wittenborn.

Gerade für Kinder, die das erste Mal zur Ferienfreizeit nach „Wibo“ kommen, war der "Tag des offenen Geländes" eine gute Gelegenheit, zusammen mit den Eltern Platz und Betreuer schon einmal kennenzulernen.

360 Campplätze im Sommer

Drei große Zeltlager zu je zwei Wochen finden für bis zu 15-Jährige in den Sommerferien statt. Jeweils 60 Jungen und 60 Mädchen übernachten in 12-er Mannschaftszelten, die strikt in Mädchendorf und Jungendorf getrennt sind.

Dazwischen liegt das Betreuerdorf für die 20 Betreuer, die sich um die Gruppen kümmern. Zusätzlich gibt es noch Außenfreizeiten für die ab 15-Jährigen in Lütjensee ( Kreis Stormarn) und Hodenhagen ( Niedersachsen).

Der Andrang auf die insgesamt 360 Camp-Plätze ist nach wie vor riesengroß. Während sich früher die Eltern in langen Schlangen vor der Mühle in Segeberg versammelten, um für ihren Nachwuchs noch einen Platz abzubekommen, erfolgt die Verteilung jetzt in einem Online-Losverfahren.

Zur Zeit stehen immer noch 120 Kinder auf der Warteliste, berichtete Zeltplatzleiterin Bente Wohler.

Auch die ehrenamtlichen Betreuer stehen schon fest, alle haben die „Juleica“, die Jugendleitercard. Außerdem sind einige Volontäre ab 17 Jahren in den Camps dabei, um für das nächste Jahr die nötigen Erfahrungen zu erwerben. Ganz neu ist dieses Jahr das „Projekt Zelt 11“, in dem Jugendliche die komplette Ausbildung für die Juleica vor Ort machen.

Gummistifel statt Handys

Der Platz am Mözener See mit eigenem Bootssteg, Badestelle und Kanus, einem Bachlauf, den man aufstauen kann und herrlich im Matsch spielen, der Wald und die Steilhänge rundum bieten jede Menge Möglichkeiten, sich zu beschäftigen.

Teamförderung und Kooperation stehen dabei ganz oben auf dem Programm in den Camps. Auch die traditionelle Nachtwanderung gibt es noch, allerdings ohne das früher übliche Erschrecken, sondern mit dem Ziel, die Natur auch bei Dunkelheit zu erleben.

Steffen Mello, Betreuer im 13. Jahr und Vorsitzender des Freundeskreises Wibo, erläuterte bei einem Rundgang, was die Kinder mitbringen sollten – „Gummistiefel sind wichtig“ - und was nicht.

„Handys und elektronische Geräte brauchen wir hier nicht“, meinte er. Gut 100 Eltern und Kinder nutzten die Möglichkeit, sich über die kommenden Zeltlager zu informieren und sich alles genau und in Ruhe anzusehen.

Eine Überraschung hatte Zeltplatzleiterin dann noch für die Älteren parat: Nach den Sommerferien wird es ein Zeltlager für Erwachsene geben, bei dem Eltern auch einmal selbst erleben können, was ihre Kinder in den Ferien gemacht haben. Auch Großeltern und Ehemalige, die sich noch einmal in ihre Jugendzeit versetzen wollen, können teilnehmen. „Die älteste Anmelderin ist 70 Jahre alt“, verkündete Bente Wohler.