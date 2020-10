Bad Segeberg

Wer die Große Seestraße in Bad Segeberg aufmerksam abläuft, dem fallen mehrere parkende Fahrzeuge mit Kratzern an der Fahrerseite auf. Fünf sind es bei einer Stichprobe am Montag zur Mittagszeit. In den vergangenen Wochen und Monaten ist es mehrfach zu Sachbeschädigungen gekommen in der Straße zum Großen Segeberger See.

Wieder Autos in der Großen Seestraße zerkratzt

Zuletzt am Sonntag: Zur Mittagszeit haben Zeugen dort einen etwa 70 Jahre alten Mann in dunkler Kleidung beobachtet, wie er mehrere Fahrzeuge beschädigt haben soll, bestätigt Polizeisprecher Lars Brockmann eine entsprechende Anzeige. Eine Frau soll den Verdächtigen lautstark angesprochen und die Polizei verständigt haben.

Anzeige

Als die Beamten vor Ort eingetroffen waren, sei der Täter aber bereits in Richtung Innenstadt verschwunden, schildert Brockmann. Die Zeugen haben den Mann noch fotografiert, sind ihm aber nicht gefolgt.

Nach Informationen von KN-online waren die Zeugen durch ein kratzendes Geräusch aufmerksam geworden am Sonntag zur Mittagszeit. Sie sollen gesehen haben, wie der Mann mit einem spitzen Gegenstand ein Auto zerkratzt hatte.

Zeugen schildern dreisten Senior

Der Senior soll lautstark aufgefordert worden sein, aufzuhören, ihm sei mit der Polizei gedroht worden. Der Mann habe die Frau daraufhin angeschrien und verschreckt. Als der Mann merkte, dass ihm keiner mehr folgte, soll er zum nächsten Wagen gegangen sein und diesen zerkratzt haben.

Die Zeugin habe daraufhin die Polizei verständigt und soll von den Beamten aufgefordert worden sein, am Auto zu warten. Als die Beamten dann vor Ort eingetroffen waren, war der Täter bereits verschwunden. Möglicherweise hatte es ein Missverständnis in der Kommunikation gegeben, sagt Brockmann. Grundsätzlich werde Zeugen nicht geraten, sich in Gefahr zu begeben.

Verdächtiger wird gesucht

Im sozialen Netzwerk Facebook kursiert ein Bild des Verdächtigen, das auch der Polizei zur Verfügung gestellt wurde. Es zeigt einen Mann von normaler Statur von hinten. Er trägt dunkle Kleidung und eine Mütze. Es soll sich um eine Schiebermütze handeln.

Die Zeugen schätzen den Verdächtigen auf etwa 70 Jahre. Er soll etwa 1,75 Meter groß sein. Außerdem trug er dunkle Schuhe mit einer weißen Sohle. Mit dieser Beschreibung sucht die Polizei den Verdächtigen.

Immer wieder Vandalismus in der Großen Seestraße

Reaktionen auf das Bild im Netz zeigen: Zerkratzte Wagen in der Großen Seestraße sind längst kein Einzelfall. Schon länger gibt es dort Probleme, bestätigt Polizeisprecher Lars Brockmann.

So wurden im Juni mehrere Jugendliche aufgegriffen, die in einer Nacht Anfang Juni mehrere Autos in der Großen Seestraße beschädigt hatten. Aber auch aus dem August und September liegen der Polizei mehrere Anzeigen wegen beschädigter Autos in der Straße vor.

Täter schlägt zur Mittagszeit zu

Der Unterschied: Der Täter schlug jedes Mal zur Mittagszeit zu. Am Freitag, 11. September, hatte es etwa den Wagen der Bad Segebergerin Angelika L. getroffen. "Ich hatte mittags einen Termin in der Straße", berichtet die Seniorin. Eine Stunde lang habe ihr Auto, ein silberner Kleinwagen, in der Straße gestanden. Hinterher stellte sie einen langen Kratzer auf der Fahrerseite fest. Quer über beide Türen.

Inzwischen kennt Angelika L. weitere Geschädigte. Zunächst habe sie gedacht, dass es sich um Vandalismus von Jugendlichen handelt. Dagegen aber spreche die Uhrzeit, meint sie. Inzwischen glaubt auch L. eher an die Theorie, dass es sich bei dem Täter um einen Anlieger handelt, der genervt ist von den parkenden Autos. Dafür hat L. kein Verständnis. "Man darf dort parken."

Betroffene bleiben auf dem Schaden sitzen

Die Geschädigten hoffen nun, dass der Täter gefunden werden kann nach den jüngsten Beobachtungen – auch um das Geld für die Reparatur wieder bekommen zu können.

Lesen Sie auch:Welche Versicherung übernimmt Vandalismus-Schäden?

Angelika L. hat inzwischen einen Kostenvoranschlag bekommen von ihrer Werkstatt: Knapp über 1000 Euro soll die Behebung des Lackschadens kosten. Für die Rentnerin eine ordentliche Stange Geld. "Und die Werkstatt hat gesagt, ich muss das machen lassen, der Kratzer ist zu tief."

Bei den beiden beschädigten Autos von Sonntag gibt die Polizei den Schaden mit etwa 1500 Euro an. "Vorsichtig geschätzt", so Brockmann. "Bei Lackschäden kann das schnell auch teurer werden." Hinweise zum Täter nimmt die Polizei entgegen unter der Telefonnummer 04551/8843110.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.