Trappenkamp

Der ersteren Attacke soll ein Streit vorausgegangen sein. Einer der Täter habe dann ein Messer gezogen und die beiden 24 und 30 Jahre alten Männer leicht im Gesicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizei hatte die Tätergruppe vermutlich schon das Veranstaltungsgelände verlassen, so die Beamten am Montag.

Der 30-Jährige erlitt zusätzlich zu den leichten Schnittverletzungen im Gesicht eine Kieferverschiebung und eine Rippenverletzung. Beide Männer wurden im Krankenhaus behandelt.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: etwa 20-25 Jahre als, kräftig, korpulent, schwarzer Kinnbart, südländisches Erscheinungsbild. Die Polizei Trappenkamp bittet unter 04323-805270 um Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tätern machen?

Weitere Taten ebenfalls beim Festival in Trappenkamp

Etwa zeitgleich sei es unabhängig zur ersten Tat noch zu zwei weiteren Körperverletzungen gekommen. In einem Fall soll eine 21-Jährige auf der Tanzfläche durch einen Mann und in dem anderen Fall ein 52-Jähriger im Bereich des Bierstandes an der Bühne durch einen Mann geschlagen worden sein. Beide erlitten leichte Gesichtsverletzungen. Der 52-Jährige beschrieb den Schläger als etwa 1,80 m groß, zirka 35 Jahre alt, südländisch mit Kinnbart. Die 21-Jährige konnte den Täter nicht beschreiben.

Auch hier erbittet die Polizei Trappenkamp Hinweise.

Von KN-online