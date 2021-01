Bad Segeberg

Rüdiger Nelson, Leiter der Schule am Burgfeld, kommt gerade aus dem Online-Unterricht mit der Klasse 7c, als ihn die Anfrage der Segeberger Zeitung erreicht. „Das klappt mittlerweile wirklich sehr gut“, erzählt er, kleinere Wackler mal ausgenommen. Auch wenn sämtliche Abschlussklassen an der Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe, insgesamt sind es im Jahr 2021 elf, aktuell aufwändig in Präsenz unterrichtet werden, zeigt sich Nelson durchaus als Freund des Distanzlernens. „Jede Klasse hier in der Schule ist aktuell in drei Lerngruppen aufgeteilt, für die Kolleginnen und Kollegen ist das ständige Springen zwischen den Räumen ein beträchtlicher Mehraufwand.“

Schule am Burgfeld setzt auf Präsenz

Zu den Halbjahreskonferenzen, an denen auch Eltern teilnehmen, hat Nelson – ungeachtet der inzwischen verfügbaren technischen Möglichkeiten – jedoch alle Beteiligten in die Schule eingeladen. „Das handhaben wir ganz bewusst so.“ In den Sitzungen kämen schließlich viele persönliche und höchst vertrauliche Dinge zur Sprache. „Datenschutzrechtlich ist die Lage derzeit noch unüberschaubar“, meint der Schulleiter. Es gebe große Möglichkeiten des Missbrauchs: „Man weiß nicht, wer da am Ende alles zuguckt oder wohin die Informationen womöglich weitergeleitet werden, etwa per Screenshot.“ Ihm und seinem Kollegium sei das Risiko einer Video-Zeugniskonferenz vor diesem Hintergrund schlicht zu hoch gewesen.

Anzeige

Alle Elternvertreter wurden kontaktiert

Sämtliche Betroffene seien vor den ersten Sitzungen allerdings kontaktiert und aufgeklärt worden, betont Nelson. „Die Entscheidung ist uns gegenüber von keinem einzigen der Vertreter kritisiert worden.“ Ganz so einmütig scheint das Stimmungsbild allerdings nicht zu sein. Die SZ erreichten jedenfalls zuletzt auch gegenteilige Stimmen. „ Lehrer und andere Personen dürfen sich in großen Gruppen in der Schule treffen, die Schüler aber nicht?“, heißt es etwa in einer E-Mail zum Verfahren an der Südstadt-Schule. Wenn es mit dem Distanzunterricht so gut funktioniere, müsste es das mit den Konferenzen doch eigentlich auch.

Keine gesundheitlichen Bedenken

Rüdiger Nelson kann etwaige gesundheitliche Bedenken nicht nachvollziehen. „Wir haben die einzelnen Treffen nicht nur zeitlich entzerrt, sondern natürlich auch alle Hygieneregeln genauestens beachtet.“ Es sei grundsätzlich eine Kohlendioxid-Ampel im Raum gewesen und regelmäßig gelüftet worden – also alles so wie in den Lerngruppen vor Ort auch. Die Einhaltung der Maskenpflicht und der vorgeschriebenen Abstände seien ohnehin längst eine Selbstverständlichkeit. Im Übrigen stehe er auch kritischen Eltern für Gespräche jederzeit zur Verfügung.

Dahlmannschule macht alles per Video

Den entgegengesetzten Weg zur Schule am Burgfeld hat unter anderem die Bad Segeberger Dahlmannschule eingeschlagen. „Unser oberstes Ziel ist es, den Publikumsverkehr im Gebäude so gering wie möglich zu halten“, erklärt Direktor Timm Emser der SZ. Das sei das Gebot der Stunde. Aus seiner Sicht ist das Verfahren per Video „datenschutzrechtlich absolut unbedenklich“. Schließlich nutze man die Landeslösung, für die das Kieler Bildungsministerium ausdrücklich grünes Licht gegeben habe. Gestern Nachmittag liefen im Gymnasium am Markt bereits die ersten Zeugniskonferenzen.

Passwort gibt es nur am Telefon

„Elternvertreter der einzelnen Klassen müssen sich jeweils für eine Teilnahme anmelden und erhalten das Passwort ausschließlich am Telefon“, erklärt Emser. Am Anfang jeder Sitzung stehe zudem eine rechtliche Belehrung. Dann müssten alle Beteiligten mit Hilfe der Kamera einmal deutlich ihr Gesicht zeigen und zusichern, allein im jeweiligen Raum zu sein. Sollten an der Rechtmäßigkeit irgendwelche Zweifel aufkommen, würden der oder die Betreffende sofort ausgeschlossen. Am Ende bleibe natürlich immer auch ein Stück Vertrauen darauf, dass sich alle an die Vorgaben halten.

Auch technisch sehe er bei der Abwicklung keine Hindernisse, sagt der Schulleiter. An der Dahlmannschule seien bereits Konferenzen des Kollegiums und Dienstversammlungen mit rund 60 Teilnehmenden per Video gelaufen: „Weitgehend ruckelfrei“.