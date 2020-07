Große Aufregung in den sozialen Medien: Ein verstärktes Aufgebot an Polizeikräften in Kaltenkirchens Innenstadt sorgte für Spekulationen und Behauptungen im Netz. Angeblich sollte am späten Montagnachmittag ein Juwelier überfallen worden sein. Eine Nachfrage ergab: Da ist nichts dran.