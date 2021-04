Kaltenkirchen

"Wir haben einen großen Aufruf über die Presse und die sozialen Medien gestartet mit der Bitte an alle Ehemaligen, uns Postkarten aus den Orten zu senden, an denen sie gelandet sind", erklärt Michael Treppmann, Lehrer und Mitglied im Schulleiterteam. Zusammen mit Schulleiterin Tatjana Rahmani und Lehrerkollege Thomas Reith organisiert Treppmann die Jubiläums-Aktionen.

Einsendeschluss verlängert

Eigentlich war am 19. April Einsendeschluss. Aufgrund der vielen Zusendungen wurde der jetzt bis nach den Sommerferien verlängert. "Wir müssen situationsbedingt ohnehin alle Aktionen verschieben", sagt Treppmann mit Hinweis auf das Pandemie-Geschehen. Aus den Postkarten soll am Ende ein Kunstprojekt entstehen. "Wir haben Karten aus Sydney, Kopenhagen und Hartenholm", eine ordentliche Bandbreite: "Uns fehlen noch Karten aus Afrika und Amerika."

Die Ehemaligen senden Grüße, schreiben, welchem Abi-Jahrgang sie angehren und erzählen auch ein paar Anekdoten, an die sie sich noch gerne erinnern. "Mit so viel Post hatten wir nicht gerechnet", sagt Treppmann. Und einige Ehemalige, die noch in Kaltenkirchen leben, geben ihre Karten sogar persönlich ab.

Sobald wieder regelmäßiger Präsenzunterricht möglich ist, werde sich der Kunstkurs Gedanken über die Zukunft der vielen Postkarten machen, versprechen die Lehrer.