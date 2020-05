Zurück in die Schule: Kein Regelbetrieb, aber Erleichterung

Leezen

Es ist 8.30 Uhr und vor der Grund- und Gemeinschaftsschule in Leezen beginnt langsam der Betrieb. Der Unterricht soll um 8.55 Uhr beginnen – für zumindest knapp 200 der 650 Schüler und Schülerinnen. Durchschnittlich an zwei Tagen in der Woche kann hier jedes Kind am Präsenzunterricht teilnehmen. Ab Juni auch die letzten Jahrgänge.

Zweitklässler seit dieser Woche wieder im Unterricht

An drei Eingängen stehen bereits Desinfektionsspender und Aufsichtslehrkräfte bereit. Jeder Schüler betritt das Gebäude durch eine vorgegebene Tür, berichtet Schulleiter Thomas Pachaly. In dieser Woche dürfen die zweiten Klassen das erste Mal wieder in die Schule. Darunter auch Davina.

Die Achtjährige aus Todesfelde wird an diesem Morgen von ihrer Mutter Michaela Timmermann zur Schule gebracht. "Für Davina war die Zeit wie eine Bestrafung, sie fühlte sich eingesperrt." Es sei langweilig gewesen ohne Freunde, sagt das Mädchen. "Man durfte nirgends hin." Nicht zu Freunden, und Erwachsene gehen auf Abstand. Das hat bei dem Mädchen unangenehme Assoziationen ausgelöst: "Ich habe mich wie ein Vampir gefühlt", sagt Davina. Als würden alle denken, Kinder würden sie auffressen.

Pause von der Herausforderung Homeoffice und Homeschooling

Auch Carola Kaufmann aus Fredesdorf hat ihre Tochter das erste Mal seit Monaten in die Schule gebracht. "Und sie freut sich riesig", sagt sie. Die zurückliegenden Wochen seien eine Herausforderung gewesen. "Homeoffice, Homeschooling und dazwischen noch ein Kindergartenkind", berichtet die Mutter von zwei Kindern.

Normalerweise würde die Achtjährige mit dem Bus zur Schule fahren. Jedoch macht sich Carola Kaufmann Sorgen, wie voll es in den Fahrzeugen wird und ob Abstandsregeln dort eingehalten werden können. Deshalb hat sie sich mit einer befreundeten Mutter zusammengetan, um die Kinder abwechselnd zur Schule zu fahren. "Ob das länger möglich ist, muss man sehen", sagt sie. Die Vorteile der tageweisen Rückkehr in die Schule überwiegen für Carola Kaufmann. Sie könne an diesen Tagen auch wieder ins Büro zurückkehren.

Einbahnstraßen, Mundschutz, Lüften

Die Busse fahren regulär die Schule an. Alle paar Minuten kommt ein neuer Schwung an Schülern an und steuert auf die zugewiesenen Eingänge zu. Die Kinder tragen Mundschutz für den Weg ins Klassenzimmer. Für Außenstehende herrscht Betretungsverbot in Schulgebäuden.

"In den Klassenräumen warten dann schon Lehrkräfte auf die Schüler", erklärt Schulleiter Pachaly. Die ganze Woche werden die Schüler immer im gleichen Raum unterrichtet. Nur die Lehrkräfte wechseln die Räume.

Auf den Fluren wurde ein Einbahnstraßensystem eingerichtet. In den Pausen hat jede Gruppe zugewiesene Bereiche, damit sie sich nicht begegnen. Außerdem wird dann kräftig durchgelüftet. Die Türen stehen immer offen, außerdem die Oberlichter, um einen Luftzug zu gewährleisten, erläutert Pachaly.

Lernen zu Hause bleibt bestehen

Wer wann unterrichtet werden kann in den Hauptfächern, wird jede Woche neu erstellt. Das Lernen zu Hause wird weiterhin von großer Bedeutung sein. Die Schule nutzt die Plattform IServ, um Aufgaben zu verteilen. Über sie können Schüler die Aufgaben auch zur Kontrolle zurückgeben. Teilweise hätten die Lehrer auch per Video die Schüler unterstützt.

Zudem hat die Schule im Haupteingang einen Raum eingerichtet, in der Eltern Aufgaben abholen und hereinreichen können, die nicht digital übermittelt werden, und für Familien ohne die nötige Ausstattung zu Hause.

Vorfreude auf Unterricht in der Schule

Marcel Savinsky sammelt an diesem Morgen einige Aufgaben für seine drei Kinder ein. Seine Tochter besucht die 3. Klasse und ist bereits wieder in der Schule, die beiden Jungs dürfen als Sechstklässler ab nächster Woche wieder zum Präsenzunterricht. "Die freuen sich", sagt Savinsky. Das Lernen sei doch anders in der Schule – wenn auch nur einige Stunden pro Woche.

Die Zeit zu Hause sei eine Herausforderung gewesen: "Man ist Elternteil, berufstätig und nebenbei noch Lehrer", sagt Savinsky. Obwohl die Aufgabenverteilung über IServ gut laufe, für Eltern sei nachvollziehbar, was bereits erledigt ist und was noch nicht. Die Öffnung der Schule für alle Klassenstufen empfindet Savinsky trotz aller Einschränkungen als positiv, Probleme sieht er keine: "Wir werden uns schon organisieren."

Erleichterung für Eltern

"Das betrifft ja alle Eltern", sagt Michaela Timmermann. "Wir müssen das Beste draus machen." Von einer Erleichterung spricht auch Sandra Przygodda aus Itzstedt. In Leezen setzt sie die Töchter einer Freundin an der Schule ab, aber ihre eigenen beiden Kinder – acht und zehn Jahre alt – gehen in Nahe zur Schule. Ein bis zwei Mal pro Woche.

"Für mich ist das eine Erleichterung", sagt sie. Zwar sei das Lernen zu Hause recht gut gelaufen, teilweise konzentrierter, aber es sei doch besser, wenn die Lehrer den direkten Blick auf die Schüler hätten.

Unterrichtsumfänge schwanken von Schule zu Schule

Allerdings gibt es große Unterschiede beim Umfang des Unterrichts von Schule zu Schule, weiß Pachaly. 2Das hängt davon ab, wie viele Lehrer man in der Risikogruppe hat." Da sei die Leezener Schule gut aufgestellt. Von rund 50 Lehrkräften gehören fünf zur Risikogruppe. "An anderen Schulen sind es 20 bis 30 Prozent."

Dort könne dann nur deutlich weniger Präsenzunterricht geleistet werden. Pachaly hofft, dass nach den Sommerferien langsam wieder ein Regelbetrieb aufgenommen werden kann, denn ein vollwertiger Ersatz sei die aktuelle Situation trotz aller Bemühungen nicht. "Aber es ist besser als nichts. Und wir werden das so lange durchziehen, wie es nötig ist."

