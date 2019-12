50 Millionen Euro für die Kanalisation

Bad Segeberg / Wahlstedt

Tiefbau-Experte Robin-Arne Otten ist der Mann, der sich mit der „Unterwelt“ im Mittelzentrum bestens auskennt. „Wir haben ungefähr 250 Kilometer an Kanälen“, berichtet er. Außer den Städten Bad Segeberg und Wahlstedt sowie den Gemeinden Fahrenkrug und Schackendorf betreut der Verband auch Klein und Groß Rönnau, Wittenborn, Högersdorf, Mözen und Stipsdorf. Zudem wird das Klärwerk am Rande von Bad Segeberg betrieben.

Alte Betonrohre werden rissig

Die meisten Kanalrohre sind sehr robust. In Bad Segeberg bestehen sie zumeist aus Steinzeug; die Regenwasserkanäle wurden häufig aus Beton gebaut. Bei neuen Rohren setzt man heutzutage laut Otten allerdings auf das extrem haltbare Polyethyen. Speziell in Wahlstedt bestehen allerdings auch viele Schmutzwasserrohre aus Beton – und viele von ihnen haben ihre Lebensdauer schon jetzt oder demnächst erreicht. Das zeigte sich in den vergangenen Jahren bei mehreren Rohrbrüchen.

Insofern ist eine mittel- bis langfristige Planung für die Sanierung dringend notwendig gewesen. Drei Jahre lang – von 2012 bis 2015 – hat der Zweckverband sämtliche 250 Kanal-Kilometer mit Spezialkameras von innen gefilmt und die Beschädigungen dokumentiert. Unmittelbar nach Ende der unappetitlichen Dreharbeiten begann die Sanierung von besonders dringenden Stellen.

Harzschlauch wird in die Rohre eingezogen

Angestrebt ist, an möglichst wenigen Stellen das Erdreich aufbuddeln zu müssen – auch wenn sich das nicht komplett vermeiden lässt. Meist setzen die Kanalsanierer darauf, ein rissiges Rohr quasi von innen zu reparieren. Zu diesem Zweck wird ein Stützgewebe aus einem Harzgemisch in Form eines Schlauchs in die Kanäle eingebracht. „Das Ganze wird mit Licht ausgehärtet“, erläutert Robin-Arne Otten. Am Ende hat man eine Art hauchdünnes Kunststoffrohr im Rohr – und zwar eines, das lückenlos dicht ist.

Jedes Jahr bringt der Zweckverband etwa zwei Millionen Euro für die Sanierung auf. „Zehn Millionen wurden also schon verbaut“, erklärt Bad Segebergs Bürgermeister Dieter Schönfeld.

Zwei Millionen werden jährlich investiert

Doch die künftigen Investitionen sind ebenfalls nicht von Pappe. Bei jährlich rund zwei Millionen Euro für die Kanäle fallen bis 2036 insgesamt gut 34 Millionen Euro an. Hinzu kommt das Klärwerk, das innerhalb von etwa zehn Jahren für rund 15 Millionen Euro auf den neuesten Stand gebracht werden soll. Denn wenn die angeschlossenen Städte und Dörfer bei der Einwohnerzahl wachsen, müssen auch die Kapazitäten für das Schmutzwasser erweitert werden. „Diese Summen machen deutlich, was dieser kleine Zweckverband für eine Bedeutung hat“, betont Bürgermeister Dieter Schönfeld.

Sorge, dass die Millioneninvestitionen des Zweckverbandes zu einer finanziell dramatischen Mehrbelastung der Kunden führen, müsse im übrigen niemand haben, erklärt der Bad Segeberger Rathaus-Chef. „Die Gebühren sind schon jetzt kostendeckend kalkuliert. Extreme Erhöhungen sind nicht zu erwarten.“

