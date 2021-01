Kreis Segeberg

Das Impfzentrum in Kaltenkirchen hatte am 4. Januar seinen Betrieb aufgenommen. Am 8. Januar hieß es noch: Am Montag, 18. Januar, solle eine zweite Impflinie starten, in Norderstedt das Impfzentrum am Montag, 1. Februar, loslegen. Für Wahlstedt war kein Termin genannt worden.

Schon damals hatte Landrat Jan Peter Schröder allerdings betont, die Lage hänge vom Nachschub des Impfstoffs ab: "Ich betone ausdrücklich, dass es sich um eine vorläufige Terminplanung handelt, die sich im Zuge eines sehr dynamischen Geschehens nochmal ändern kann."

Anzeige

Impfzentrum öffnet später als erwartet

Darauf wies Kreispressesprecherin Sabrina Müller nun auch am Freitag hin. "Der Betrieb im Norderstedter Corona-Impfzentrum wird zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen als bisher angenommen." Den Termin würden Kreis und Land mitteilen.

Das gelte auch für den Start im Wahlstedter Impfzentrum. Wahlstedts Bürgermeister Matthias Bonse ist nicht überrascht. Vor Mitte Februar habe er ohnehin nicht mit der Öffnung gerechnet. In Altenheimen sei ein Impfteam bereits gewesen.

Norderstedt war startklar

In Norderstedt sollen nicht nur Segeberger sich impfen lassen können, sondern auch Bewohner aus dem Norden Hamburgs. "Wir sind startklar", hatte Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder Ende 2020 gesagt und sich seinerzeit zufrieden im neu geschaffenen Corona-Impfzentrum im Veranstaltungsgebäude Tribühne in der Rathausallee umgesehen.

"Jetzt warten wir alle nur noch auf den Impfstoff", hatte Landrat Jan Peter Schröder ergänzt. Wenn der da sei, könnten hier täglich rund 360 Personen einen Schutz gegen das tödliche Virus erhalten. "Und wir können diese Zahl bei Bedarf auch noch deutlich erhöhen", hatte Roeder ergänzt. Eine Stellungnahme der Stadt zu der jüngsten Entwicklung war am späten Freitagnachmittag nicht zu erhalten.

76. Corona-Todesopfer

Die Corona-Welle schwappt unterdessen weiter durch den Kreis Segeberg. Am Freitag wurden 43 Neuinfektionen bekannt. Eine 80-Jährige starb. Sie ist das 76. Opfer der Epidemie im Kreis Segeberg. Die Inzidenz blieb bei 74.