Klein Rönnau

Nachdem eine Erzieherin in der Klein Rönnauer Kita Immenhuus am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wurde die Einrichtung vorübergehend geschlossen.

Noch am Sonntag wurden 15 Kollegen und 45 Kinder getestet, die zum möglichen Ansteckungszeitraum die Einrichtung besucht haben. Am Montag wurden zwei weitere Mitarbeiter sowie fünf Kinder getestet, teilt der Kreis mit.

Weitere Erzieherin mit Corona infiziert

Neben einer "Vielzahl an zum Glück negativen Testergebnissen" gebe es leider "eine weitere Positivtestung", sagt Matthias Deerberg, Vorstand des DRK-Kreisverband Segeberg auf Nachfrage mit. Das DRK Segeberg ist Träger der Kindertagesstätte in Klein Rönnau mit knapp 80 Kindern.

Betroffen ist eine weitere Erzieherin, wie Sabrina Müller, Sprecherin des Kreises Segebergs, mitteilt. Alle anderen Testergebnisse seien bisher negativ ausgefallen.

13 Testergebnisse stehen noch aus

Seit Montag ist die Kita in Klein Rönnau geschlossen – zunächst bis alle Testergebnisse vorliegen. Noch stehen 13 Testergebnisse aus, so Müller. "Wann und wie der Kindergarten wieder öffnen kann, entscheidet der Infektionsschutz dann in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung", so die Kreissprecherin.

Wie sich die erste betroffene Erzieherin der Kita mit dem Virus infiziert hat, ist nicht bekannt.

Ein weiterer Coronafall im Kreis

Kreisweit gab es am Dienstag einen weiteren Coronafall, wie der Kreis mitteilte. Auch hier sei die Infektionsquelle nicht bekannt.

Damit haben sich seit Februar insgesamt 462 Segeberger mit Covid-19 infiziert. Als wieder genesen gelten 440 von ihnen, sieben sind bisher an oder mit dem Virus verstorben. Das heißt, derzeit sind 15 Menschen im Kreis mit Corona infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit zudem 267 Segeberger.

