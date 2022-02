Diesel erreicht Rekordpreise im Januar

München

So teuer war Diesel noch nie: Der bundesweite Monatsdurchschnittspreis lag im Januar bei 1,596 Euro pro Liter, wie eine Auswertung der Kraftstoffpreise des ADAC nun in München zeigte.

Das sei ein Höchststand, so der Verkehrsclub. Auch ein Tagesdurchschnittspreis von 1,637 Euro je Liter am 31. Januar bedeute einen Rekord. Der Benzinpreis kratzte beim Tagesdurchschnittspreis ebenfalls an seinem Höchstwert.

Am 31. Januar kostete demnach ein Liter Super E10 1,707 Euro und erreichte damit seinen monatlichen Höchststand. Neben zuletzt erneut gestiegenen Ölpreisen beeinflusst auch der seit Jahresbeginn leicht gestiegene CO2-Preis die Kosten für Sprit an der Zapfsäule.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-934611/2

dpa