E-Auto-Ladepunkte: Wo steht Deutschland im EU-Vergleich?

Brüssel

In Deutschland stehen im EU-Vergleich die drittmeisten Ladepunkte für Elektroautos. Der Großteil der Ladeinfrastruktur konzentriert sich in der EU auf wenige reichere Länder, wie aus einer Erhebung hervorgeht, die vom europäischen Autoherstellerverband ACEA in Brüssel veröffentlicht wurde.

Länder mit einem niedrigen Bruttoinlandsprodukt drohen demnach zurückzufallen. Mit rund 66.700 Ladepunkten stehen den Zahlen zufolge etwa 30 Prozent der EU-weiten Ladeinfrastruktur in den Niederlanden. In Frankreich können Elektroautos an 45.800 Stationen aufgeladen werden, in Deutschland an 44500. Insgesamt stehen in den drei Ländern demnach rund 70 Prozent der EU-weiten Ladepunkte.

Danach fallen die Zahlen stark ab: In Italien auf Rang vier stehen nur noch rund 13.000 Stationen. Und in Rumänien ist laut Bericht das Ladenetz gemessen an der Landfläche mit knapp 500 Ladepunkten besonders dünn.

