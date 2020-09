ID4-Erstauflage kommt vor Jahresende ab 49 950 Euro

Wolfsburg

VW stöpselt sein erstes SUV ein und stellt dem kompakten Elektroauto ID3 noch in diesem Jahr den ID4 zur Seite. Die elektrische Alternative zum Tiguan wird in der First Edition mindestens 49 950 Euro kosten, wie der der Hersteller mitteilte. Die ersten Auslieferungen soll es noch in diesem Winter geben.

Der ID4 ist rund 4,60 Meter lang, soll innen aber deutlich mehr Platz als deutlich größere Geländewagen bieten. Die First Edition fährt mit einem 150 kW/204 PS starken Motor an der Hinterachse und nutzt eine Batterie mit einer Kapazität von 77 kWh. Das reicht bei 310 Nm für einen Sprint von 0 auf 100 km/h in 8,5 Sekunden, maximal 160 km/h und 520 Kilometer Reichweite.

Günstigere Varianten folgen 2021

Um den Grundpreis auf bis zu rund 37 000 Euro zu drücken, folgen im kommenden Jahr auch weitere Konfigurationen: Den Motor gibt es auch mit 109 kW/148 PS, 125 kW/170 PS oder 129 kW/175 PS und beim Akku soll eine 52-kWh-Version für 350 Kilometer reichen.

Später gibt es auch noch eine stärkere Variante, die zusätzlich mit einem 75 kW/102 PS starken Motor an der Vorderachse ausgerüstet wird. Dann hat der ID4 auch Allradantrieb und bekommt Auslauf bis 180 km/h. Nachgeladen wird mit bis zu 100 kW beim kleinen und 125 kW beim großen Akku, so dass der ID4 bestenfalls in 45 Minuten auf einen Ladestand von 80 Prozent kommt.

Bildschirme und Ambientelicht

Während der ID4 außen ganz anders auftritt als der ID3, ist das Ambiente ähnlich: Es gibt auch im SUV nur einen kleinen Bildschirm hinterm Lenkrad und einen großen Touchscreen daneben. Hinzu kommt hier wie dort ein intelligentes Ambientelicht, das mit dem Fahrer über Farben kommuniziert. Allerdings bietet der ID4 mehr Platz für Kind und Kegel, hat bei identischem Radstand von 2,77 Metern mehr Beinfreiheit um Fond und einen rund 550 Liter großen Kofferraum.

