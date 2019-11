Los Angeles

Mercedes bringt seine Modelle GLE und GLS wieder als 63er-AMG-Modelle an den Start. Die leistungsstarken SUVs wurden auf der Autoshow in Los Angeles vorgestellt und sollen 2020 in Deutschland in den Handel kommen. Preise nannte Mercedes noch nicht.

Beide Modelle werden angetrieben vom gleichen V8-Benziner mit 4,0 Litern Hubraum, der von einem elektrischen Booster und 16 kW/22 PS zusätzlicher Leistung unterstützt wird. Es gibt den Motor im GLE mit einer Grundleistung von 420 kW/571 PS und 750 Nm maximalem Drehmoment oder als 63S mit 450 kW/612 PS und 850 Nm. Den größeren GLS gibt es laut Hersteller nur als 63S.

Wie immer bei AMG gibt es zu dem stärkeren Motor ein sportlicheres Setup für Fahrwerk, Lenkung und Bremsen sowie ein Design mit besserer Aerodynamik. Zudem haben die Schwaben die Innenausstattung angepasst.

dpa