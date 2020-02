München

Ganz nötig zur Toilette müssen oder sich einfach mal die Beine vertreten - gut, wenn der nächste Autobahnparkplatz nicht mehr weit ist. Doch was tun, wenn Lastwagen die Stellflächen verstopfen oder sogar schon die Auffahrt blockieren?

Wer nicht es nicht beim nächsten Parkplatz noch mal versuchen will, steuert besser Autobahnraststätten oder Autohöfe an, rät der ADAC. Letztere verlangen aber meist einen kleinen Umweg, da sie nicht immer an der Autobahn, sondern oft etwas abseits in Gewerbegebieten liegen.

Die Lkw-Lage an den Parkplätzen verschlechtert sich meist am späten Nachmittag bis in den Abend und die späten Nachtstunden.

Für die Suche nach Autohöfen und Raststätten bieten unter anderem der ADAC und die Vereinigung Deutscher Autohöfe (VEDA) passende Apps an.

dpa