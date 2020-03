Die DOMCURA bietet vielfältige Berufsbilder mit breitgefächerten wie unterschiedlichen Anforderungen in den verschiedenen Arbeitsbereichen, die ein modernes Unternehmen ausmacht. Von der Produktentwicklung über Vertragsbearbeitung, IT-Service und -Entwicklung, Kunden- und Vermittlerservice sowie Marketing und Pressearbeit ist hier alles unter einem Dach.

Wer sich für die DOMCURA entscheidet, kann sich auf ein besonderes Leistungspaket freuen: Flexible Arbeitszeiten für eine ausgewogene Work-Life-Balance, 30 Tage Urlaub, Heiligabend und Silvester– auch an einem Werktag – arbeitsfrei, eine sehr gute Verkehrsanbindung und eine betriebliche Altersvorsorge gehören ebenso dazu wie die Zahlung von Jubiläumsprämien oder Maßnahmen, die das Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeiter stärken: zum Beispiel ergonomische Arbeitsmittel, kostenloses Wasser und Obst sowie ein betriebliches Gesundheitsmanagement.

Um immer am Puls der Zeit zu sein und jungen Menschen eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen, genießt auch das Thema Ausbildung bei den Kieler Versicherungsmachern eine hohe Priorität: Seit über 25 Jahren werden junge Leute erfolgreich zu Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen (Fachrichtung Versicherung) sowie zu Fachinformatikern für Systemintegration beziehungsweise Anwendungsentwicklung ausgebildet. Die Ausbildung der Versicherungskaufleute berücksichtigt alle Facetten des Versicherungskreislaufs, beispielsweise von der Vertrags-Policierung über die Schadenbearbeitung bis hin zum Vertrieb von Produkten. Auf angehende Fachinformatiker wartet in den Abteilungen IT-Entwicklung, IT-Strategie & Projekte und IT-Service eine Vielzahl an unterschiedlichen und spannenden Aufgaben, und sie lernen zum Beispiel wie man den IT Betrieb aufrecht erhält oder neue Funktionen und Anwendungen programmiert. Eine familiäre Umgebung, flache Hierarchien und moderne Arbeitsabläufe helfen der DOMCURA dabei, mit einem perfekt eingespielten Team auch die kommenden 40 Jahre erfolgreich zu gestalten.

Die Benefits im Überblick:

Betriebliche Altersvorsorge

Kantine

Flexible Arbeitszeiten

Gesundheitsmaßnahmen

Mitarbeiter-Events

Aufstiegschancen

DOMCURA AG

Gründungsjahr: 1980

Geschäftsführer: Uwe Schumacher, Vorstandsvorsitzender

Mitarbeiter: 320

Theodor-Heuss-Ring 49

24113 Kiel

Tel. 0431/546540

Fax 0431/54654666

info@domcura.de

www.domcura.de