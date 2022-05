DOMCURA – sicherer Hafen & Flexibilität

Die Job-Möglichkeiten sind vielfältig. Wichtig ist: Die Kolleginnen und Kollegen sind authentisch und passen fachlich, aber auch persönlich in die DOMCURA-Familie. Hier finden Versicherungskaufleute, Produktentwickler, IT-Spezialisten, Vertriebsexperten, Controller, Juristen, Marketing-Spezialisten oder Kundenberater eine berufliche Heimat. Junge Persönlichkeiten werden zu Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen sowie zu Fachinformatikern für Systemintegration und Anwendungsentwicklung ausgebildet. „Für Azubis empfohlen“ sagt Focus-Money auch in diesem Jahr wieder: DOMCURA gehört erneut zu den besten Adressen für Auszubildende in ganz Deutschland. Im vergangenen Jahr haben sich knapp 70 Prozent der Belegschaft im Homeoffice befunden. „Wir haben schnell festgestellt, dass ein Großteil der Belegschaft sehr gut von zu Hause arbeiten kann und sogar vom mobilen Arbeiten profitiert“, verrät Personalleiterin Gabriele Fiedler. „Natürlich gibt es Abteilungen, wie den IT-Service oder Mitarbeitende am Empfang, die weiterhin am Standort sein müssen, aber auch hier finden sich Möglichkeiten.“ Bei DOMCURA ermöglicht eine Betriebsvereinbarung mobiles Arbeiten auch nach der Pandemie. Die Perfektionierung der mobilen Zusammenarbeit steht hier besonders im Fokus. „Mein Team und ich freuen uns über die Möglichkeiten, die sich aufgetan haben“, sagt Christoph Hiller, Teamleiter Marketing. Die Mitarbeitenden werden aktiv in die Gestaltung der Zukunft des Unternehmens eingebunden und beschäftigen sich in Fokusgruppen intensiv mit verschiedenen Projekten zu den Themen „Nachhaltigkeit“ und „Gesundheitsförderung“ – für einen besseren Workflow und eine höhere Work-Life- Quality. Als eines der Teams, welches bereits öfter auf dem Treppchen stand, freuen sich die DOMCURA-Läufer vor allem wieder auf den Business.Run in Kiel. Und auch am Lauf zwischen den Meeren wird in diesem Jahr ein grünes Team die 100 Kilometer von Husum nach Damp auf sich nehmen. Mitarbeitenden stehen viele Möglichkeiten offen, sich einzubringen, aktiv mitzugestalten und somit sich selbst und das Unternehmen weiterzuentwickeln. „Wir bieten einen sicheren Hafen, aber auch ein hohes Maß an Flexibilität und einen innovativen Blick auf die neue Arbeitswelt“, so Gabriele Fiedler.

DOMCURA AG

Gründungsjahr: 1980

Vorstand:

Uwe Schumacher (Vors.),

Rainer Brand, Horst-Ulrich Stolzenberg

Mitarbeitende: 340

Theodor-Heuss-Ring 49

24113 Kiel

Tel. 0431/546540

info@domcura.de

www.domcura.de

Benefits:

Übertarifliche Bezahlung

Homeoffice/Mobiles Arbeiten

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsangebote

Flexible Arbeitszeiten

Kantine