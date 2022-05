Förde Sparkasse: Nicht nur ein guter, sondern ein ausgezeichneter Arbeitgeber

Rund 250.000 Kundinnen und Kunden schenken der Förde Sparkasse derzeit ihr Vertrauen. Als Anstalt des öffentlichen Rechts unterscheidet sich die Sparkasse in vielen Belangen von rein gewinnorientiert geführten Unternehmen. Eine tiefe Verbundenheit zur Region und ein ausgeprägtes soziales Engagement sind gute Beispiele dafür. Hinzu kommt eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, in der Nachhaltigkeitsaspekte eine große Rolle spielen. Die Förde Sparkasse ist ein modernes Unternehmen, das die Chancen der Digitalisierung konsequent zum Wohle der Kunden nutzt. Sie zeichnet sich durch einen ausgeprägten sozialen Zusammenhalt unter Kolleginnen und Kollegen sowie der Führungsebene aus. „Unsere Unternehmenskultur ist von Teamgeist geprägt. Wir leben Offenheit. Unser gutes Betriebsklima verdanken wir einer ausgeprägten Feedback-Kultur. Daher sind wir besonders stolz, das Siegel ,Top Arbeitgeber‘ von FOCUS bereits zum achten Mal in Folge erhalten zu haben“, so Götz Bormann, Vorstandsvorsitzender der Förde Sparkasse. Variable Arbeitszeiten, familienfreundliche Bedingungen und gegenseitige Wertschätzung sind neben einer attraktiven Vergütung die Basis für langjährige Berufskarrieren im Unternehmen. Es werden interessante Einstiegsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, Studierende und auch für Berufs- und Quereinsteigerinnen und -einsteiger geboten. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht ein breites Spektrum an Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten im modernen, kundennahen Finanzgeschäft offen. Besonders im Vertrieb bietet die Förde Sparkasse interessante Aufgabengebiete – für qualifizierte Beraterinnen und Berater sowie für kompetente Führungskräfte. Berufliche Neuorientierung beginnt bei uns mit einer Vision. Einer Vision von einem Job mit spannenden Aufgaben und neuen Herausforderungen, die einen erfüllen können. Wir helfen dabei, dieses Ziel zu erreichen. Ganz gleich, ob Sie in den Beruf einsteigen oder schon viele Jahre einen ausgezeichneten Job machen – die Förde Sparkasse ist gespannt auf Sie. Stellen Sie die Weichen neu und bringen Sie sich ein – mit Ihrem Können, Wissen und Potenzial. Sie möchten erfahren, was unsere Angestellten, Azubis und Bewerberinnen und Bewerber von uns halten? Oder Sie möchten sich noch intensiver über den Bewerbungsprozess, unsere Firmenkultur oder Ihre Karrieremöglichkeiten informieren? Dann besuchen Sie unsere Webseite oder unser Unternehmensprofil auf kununu. Hier können Angestellte, Azubis sowie Bewerberinnen und Bewerber anonym Arbeitgeber bewerten.

Förde Sparkasse

Gründungsjahr: 1796

Geschäftsführer:

Götz Bormann (Vorstandsvorsitzender),

Peter Moll (stv. Vorsitzender),

Dr. Martin Skaruppe

Mitarbeitende: 1.158

Lorzentzendamm 28-30

24103 Kiel

Tel. 0431/ 592-0

Fax 0431/ 592-3669

www.foerde-sparkasse.de

info@foerde-sparkasse.de

Benefits:

Homeoffice/Mobiles Arbeiten

Aufstiegschancen

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsangebote

Betriebliche Altersvorsorge

Flexible Arbeitszeiten