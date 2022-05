Hoch hinaus bei der Kieler Volksbank

Und auch als attraktiver und begehrter Ausbildungsbetrieb hat sie sich einen Namen gemacht. Clara Kreft ist angehende Bankkauffrau im zweiten Lehrjahr und berichtet: „Von Anfang an fühlte ich mich als Mitglied des Teams akzeptiert und mein Einsatzplan war abwechslungsreich gestaltet.“ Neben Kundenterminen und der Arbeit in einer der elf Filialen rund um die Kieler Förde begleiten die Azubis z.B. die Spezialisten der Wertpapierabteilung, lernen die Baufinanzierungsberatung kennen und entwerfen Werbekonzepte im Vertriebsmarketing. „Zusätzlich zur hohen Ausbildungsqualität profitieren unsere Nachwuchskräfte auch von weiteren Extras. So erhalten beispielsweise alle Azubis zum Start ein iPad geschenkt, welches sie auch privat nutzen dürfen“, berichtet Ausbildungsleiterin Meike Bajus. Clara Kreft würde sich später gerne weiterbilden, z.B. den Bankfachwirt machen oder ein berufsbegleitendes Studium beginnen – Pläne, bei denen die Kieler Volksbank sie gerne unterstützt. Neben der Ausbildung zu Bankkaufleuten bietet sie viele weitere Karriereoptionen. Beispielsweise im Rahmen eines Dualen Studiums, bei dem die Absolventen gleich zwei Abschlüsse erlangen: einen akademischen Hochschulabschluss als Bachelor of Arts und einen IHK-Abschluss als Bankkaufmann/-frau. Die an der Hochschule erworbene Theorie wird in einem praxisnahen Umfeld umgesetzt. Der gezielten Nachwuchsförderung dient auch das Traineeprogramm, das zur eigenverantwortlichen Arbeit in der Abteilung Finanzen (Controlling, Meldewesen oder Rechnungswesen) qualifiziert. „Wir legen sehr viel Wert auf eine individuelle und umfassende Ausund Fortbildung, die unsere Mitarbeitenden persönlich weiterbringt und viele Türen für ihre Karriere öffnet“, sagt Meike Bajus. Weitere Infos unter: www.kieler-volksbank.de/wir-fuer-sie/karriere

Kieler Volksbank eG

Gründungsjahr: 1897

Vorstand: Bernd Schmidt,

Timo Kaiser

Mitarbeitende: ca. 260



Europaplatz 5

24103 Kiel

Kontakt:

Meike Bajus

Tel. 0431/9802-1904

E-Mail: meike.bajus@kieler-volksbank.de

www.kieler-volksbank.de

Benefits:

- Betriebliche Altersvorsorge

- Gesundheitsmaßnahmen

- Flexible Arbeitszeiten

- Aufstiegsmöglichkeiten

- Team-Events

- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten