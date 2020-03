Gelebte Kultur in der Kieler Volksbank

Das Handeln orientiert sich an der genossenschaftlichen Idee, die auf Werten wie Fairness, Transparenz und Vertrauen beruht – und das gilt nicht nur gegenüber den Mitgliedern, sondern auch gegenüber den Mitarbeitern. Bei der Kieler Volksbank ist eine gelebte Kultur selbstverständlich, gemäß des Leitspruchs von Vorstandsmitglied Bernd Schmidt: „Wer seinen Job liebt, muss nie wieder arbeiten.“ So prägen Kollegialität und Verbundenheit zum Unternehmen, Professionalität in einer positiven Atmosphäre sowie Gelegenheiten, um sich weiterzuentwickeln, ein internes Zusammengehörigkeitsgefühl. Diese Stärke bildet die Grundlage für ein gesundes Selbstvertrauen jedes einzelnen, sodass die Mitarbeiter die gebotenen Freiräume und den damit verbundenen Vertrauensvorschuss bei der Arbeit nutzen können, um aktiv Arbeitsprozesse mitgestalten und Entscheidungsspielraum und Eigenverantwortlichkeit genießen zu können.

Des Weiteren bietet die Kieler Volksbank umfangreiche Weiterbildungsangebote. Besonders in Zeiten der Digitalisierung eröffnen sich vielfältige Perspektiven der Weiterentwicklung. Ob Wertpapierspezialist, Kreditexperten oder IT-Fachmann oder eine Zukunft in der Steuerung und Controlling oder im Marketing – die Angestellten können sicher sein, am Ende der Weiterbildung ein Experte im jeweiligen Fach zu sein.

Ein großer Fokus liegt auf der Ausbildung. Auf die rund 260 Mitarbeiter fallen circa 30 Azubis – und für die wird eine ganze Menge geboten. Auf der Azubi-Fahrt, einer Mischung aus Freizeit und Workshops, werden beispielsweise wichtige Bestandteile der Unternehmensphilosophie erarbeitet. So stand die letzte Fahrt im Zeichen der Werte, die die Kieler Volksbank vertritt, und die Azubis haben eigenständig einen Film dazu produziert. Auch eine Begrüßungszeremonie durch die Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Austausch mit Auszubildenden anderer Banken gehören zu den Besonderheiten der Ausbildung bei der Kieler Volksbank.

Die Wertschätzung und Vertrauen in die Mitarbeiter zeigen sich an ganz praktischen Beispielen: Die Organisation des alljährlichen Betriebsfestes liegt traditionell in den Händen der Auszubildenden. Mit Veranstaltungen wie einem Gesundheitstag mit zahlreichen Angeboten zum Ausprobieren oder gemeinsame Teilnahme an Laufveranstaltungen zeigt sich der Teamgeist und der Dank des Vorstandes für die geleistete Arbeit der Mitarbeiter.

Die Benefits im Überblick:

Betriebliche Altersvorsorge

Fort-/Weiterbildungsangebote

Mitarbeiter-Events

Gesundheitsmaßnahmen

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice

