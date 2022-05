Öffentlicher Dienst trifft Moderne - VAK

Als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb möchten wir, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Dazu gehört es, respektvoll und wertschätzend behandelt, fair und transparent entlohnt zu werden sowie eine gesunde Work-Life-Balance zu erreichen. Eine gesetzlich oder tariflich gesicherte Bezahlung und eine betriebliche Altersvorsorge ist bei uns garantiert. Unsere Arbeitsplätze sind technologisch und ergonomisch auf dem aktuellsten Stand. Wir ermöglichen die Arbeit im Homeoffice in größtmöglichem Umfang. Die richtige Work-Life-Balance ist entscheidend, für uns bedeutet es vor allem: Flexibilität. Je nach Lebensphase haben wir die passenden Angebote – die Arbeit im Homeoffice, familienfreundliche Arbeitsmodelle und kostenfreie Parkplätze vor Ort machen das (Arbeits-) Leben leichter. Das Plus an Gesundheit. Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Wir arbeiten an immer neuen Angeboten, damit Sie körperlich und geistig fit bleiben. Mit Sportangeboten und zukünftig mit Fahrrad-Leasing bringen wir Bewegung in Ihren Alltag. In unseren Liegenschaften haben wir ein Arbeitsumfeld geschaffen, das Vertrauen und den Austausch von Wissen fördert.

Die passende Förderung. Wir bleiben neugierig; und wir sorgen dafür, dass es auch unsere Mitarbeitenden sein können. Damit das Lernen und Wachsen nie aufhört, setzen wir auf umfangreiche Fortbildungen: Coaching und Persönlichkeitsentwicklung sind uns dabei genauso wichtig wie fachliches Know-how. Ihre langfristige Arbeitsfähigkeit liegt uns am Herzen, und wir freuen uns über Ihr Engagement, sich aktiv an der Entwicklung der VAK zu beteiligen. So wird unsere VAK zu Ihrer VAK – und ein Job viel mehr als nur ein Job.

Wen wir suchen? Lohn- und Gehaltsabrechner/-innen, Verwaltungsspezialisten/-innen, Auszubildende zum Verwaltungsfachangeste l l ten sowie Quereinsteiger/-innen. Wir freuen uns auf Ihre Initiativbewerbungen. Um weitere Einblicke in die VAK zu bekommen, schauen Sie bei unserer Stellenbörse auf www.vak-sh.de vorbei oder besuchen Sie unseren Social Media Account bei Instagram @vaksh_Karriere

Sie haben Fragen zu unseren Leistungen als Arbeitgeber? Unser Team Personal ist über personal@vak-sh.de für Sie da.

Versorgungsausgleichskasse

der Kommunalverbände

in Schleswig-Holstein

Gründungsjahr: 1949

Geschäftsführer:

Nils Lindemann

Mitarbeitende: ca. 150

Knooper Weg 71, 24116 Kiel

Tel. 0431/57010

E-Mail: personal@vak-sh.de

www.vak-sh.de

Benefits:

Übertarifliche Bezahlung

Homeoffice/Mobiles Arbeiten

Aufstiegschancen

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Betriebliche Altersvorsorge