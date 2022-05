SHBB: Ausgezeichneter Arbeitgeber

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, sagt May-Britt Boll, die im Unternehmensverbund für das Personalmanagement zuständig ist. „Wir sehen uns in unserem Ziel gestärkt, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten, sondern auch viele Weiterbildungsmöglichkeiten und berufliche Aufstiegschancen in einem attraktiven Arbeitsumfeld.“ Mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an rund 100 Kanzleiund Bürostandorten im norddeutschen Raum für den LBV Unternehmensverbund tätig

Passen Sie zu uns?

Unsere Branche bringt es mit sich, dass wir in erster Linie auf ausgezeichnete Fachkenntnisse, Diskretion und Kommunikationsstärke Wert legen. Unsere Strukturen lassen es zu, dass wir trotz unserer Unternehmensgröße menschlich und individuell miteinander umgehen. Der Blick über den Tellerrand ist uns wichtig, deshalb fördern wir externe und interne Fort- und Weiterbildung.

Wen suchen wir?

Wer einmal bei uns ist, der bleibt in der Regel auch. Wir übernehmen nach Möglichkeit alle Auszubildenden, die ihren Abschluss schaffen, und feiern nicht selten 30-, 40- oder gar 50-jährige Dienstjubiläen. Da wir stetig wachsen, suchen wir auch stets motivierte und engagierte Menschen aus der steuerberatenden Branche, aber auch Bilanz- und Lohnbuchhalter/- innen, IT-Fachleute, Programmierer/-innen, Entwickler/-innen und Personalsachbearbeiter/- innen.

Was bieten wir?

Uns ist bewusst, was wir unseren Mitarbeitenden abverlangen, deshalb bieten wir alles an, was die Stressresistenz bewahrt und eine gute Life-Work-Balance fördert, Dazu gehören viele Teilzeitmodelle, mobiles Arbeiten, Bürohunde, Altersvorsorge, Gesundheitsmanagement, flexible Arbeitszeiten und vieles mehr – je nach Gegebenheit vor Ort. Wir winken nicht mit großen Boni, sondern zahlen immer das, was Sie verdienen. Sie haben zu jeder Zeit Ihrer Zugehörigkeit zu unserem Unternehmensverbund die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln und Ihre persönliche Nische zu finden. Sicher, konsequent und individuell.

Was wünschen wir uns?

Wir wünschen uns Kolleginnen und Kollegen, die fachlich versiert und trotzdem an Fortund Weiterbildung interessiert sind. Wir freuen uns über Persönlichkeiten, die Freude an dem haben, was sie tun, Probleme sachlich und lösungsorientiert angehen und bei Stress wohlwollend und menschlich agieren. Dann finden wir auch für Sie den richtigen Platz im Unternehmensverbund.

SHBB

Gründungsjahr: 1962

Geschäftsführer:

StB Dipl.-Ing. agr. Dr. Willi Cordts

WP StB Dipl.-Finanzw. (FH) Maik Jochens

WP StB Dipl.-Volksw. Harald Jordan

WP StB Dipl.-Ing. agr. Dr. Hauke Schmidt

Mitarbeitende: über 2.000

Lorentzendamm 39,

24103 Kiel

www.lbv-net.de

www.shbb.de

mboll@lbv-net.de

Tel. 0431/59 36 223

Benefits:

Betriebliche Altersvorsorge

Homeoffice/Mobiles Arbeiten

Aufstiegschancen

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsangebote

Flexible Arbeitszeiten