LBV & SHBB – Experten wissen, worauf es ankommt

Auf Grund der Verbandsstruktur mit über 100 Standorten in ganz Norddeutschland ist es möglich, je nach Vakanz nach seinen persönlichen Vorlieben und Stärken eingesetzt zu werden sowie Fort-, Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten zu nutzen. Auf diese Weise ermöglicht der Landwirtschaftliche Buchführungsverband Flexibilität in der individuellen Lebensplanung ohne den Arbeitgeber wechseln zu müssen.

Als Unternehmensverbund, der das Können, die Erfahrung und das Engagement seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schätzen weiß, bietet der Landwirtschaftliche Buchführungsverband zudem eine Vielzahl an sozialen Leistungen wie etwa betriebliche Altersvorsorge oder Arbeitgeberdarlehen.

„Der Landwirtschaftliche Buchführungsverband ermöglicht seinen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, den Beruf um die eigene Lebensplanung herumzubauen. Wer beispielsweise der Liebe wegen in eine andere Stadt ziehen möchte, muss sich beruflich nicht neu orientieren, sondern kann, soweit es die Vakanzen zulassen, in einem unserer Standorte in der Nähe einsteigen.

Wer einmal die Gegebenheiten in anderen Regionen ausprobieren möchte, kann dies ebenfalls tun. So ist die Steuerberatung auf Inseln beispielsweise ganz anders als auf dem Festland. Um dies zu unterstreichen, haben wir einmal einen Praktikumsplatz auf Sylt verlost. Diese tolle Insel hat die Mitarbeiterin, die damals gewonnen hat, bis heute nicht losgelassen.

Auch die Dame, die vom Festland auf die Insel gewechselt hat, hat dies bis heute nicht bereut. Gleiches gilt für Fehmarn, die drittgrößte deutsche Insel in der Ostsee. In den neuen Bundesländern ist die Situation wieder ganz anders. Hier geht es oft um die Betreuung großer Güter. Wir bieten den sicheren Rahmen, um berufliche Ziele zu verwirklichen. Zudem arbeiten wir ohne Quote und produktungebunden, stehen nur im Dienst unserer Mandanten. Dies ist ein weiterer Punkt, warum unsere vielseitige Tätigkeit so viel Spaß bringt“, erläutert Personalentwicklerin May-Britt Boll.

Der Verband mit seinen Tochtergesellschaften, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum begeht, beschäftigt insgesamt über 2.000 Mitarbeiter.

Landwirtschaftlicher Buchführungsverband SHBB Steuerberatungsgesellschaft mbH

Gründungsjahr: 1920

Geschäftsführung:Dr. Willi Cordts, Dr. Marc Habersaat, Maik Jochens, Dr. Torben Tiedemann

Mitarbeiter: ca. 2.000

Lorentzendamm 39

24103 Kiel

Tel. 0431/59 36 152

Fax 0431/59 36 101

zukunft@shbb.de

www.lbv-net.de

www.shbb.de