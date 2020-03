Die B·A·D GmbH lebt Gesundheit

Die B·A·D GmbH mit ihren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, die im Ausland unter dem Namen TeamPrevent firmieren, gehört seit mehr als 40 Jahren zu den europaweit führenden Dienstleistern für Arbeitsschutz und betriebliche Gesundheitsvorsorge. Mehr als 4500 Experten in Deutschland und Europa betreuen 280.000 Betriebe mit über vier Millionen Beschäftigten. Das B·A·D Gesundheitszentrum in Kiel bietet arbeits- und präventivmedizinische, sicherheitstechnische Betreuung sowie betriebliches Gesundheitsmanagement für Firmen aller Größenordnungen an. Auf 1000 Quadratmetern verteilen sich großzügige Untersuchungsräume, Beratungs- und Funktionsräume sowie hochmodern und ergonomisch eingerichtete Büroflächen für die B·A·D-Mitarbeitenden.

„Wir sind in jeder Hinsicht eine gesunde Organisation mit dem Hauptaugenmerk auf die Personalentwicklung. Dabei legen wir großen Wert auf Chancengleichheit, Inklusion sowie Fort- und Weiterbildung“, erklärt Dr. Susanne Wimmer, Gesamtleitung der Gesundheitszentren in Kiel und Lübeck. „Unsere Mitarbeitenden profitieren darüber hinaus von einer Vielzahl an Benefits. Im Fokus steht dabei unser hervorragendes betriebliches Gesundheitsmanagement“. Zu der gesundheitsfördernden Ausstattung gehören ergonomische Arbeitsplätze genauso wie ein bunter Obstkorb, kostenlose Getränke sowie Sportkurse. Ein spannendes Berufsfeld mit abwechslungsreichen Tätigkeiten im Innen- und Außendienst, flexible Arbeitszeiten, eine betriebliche Altersvorsorge, ein Tarifvertrag und zahlreiche weitere Benefits machen die B·A·D GmbH zu einem attraktiven Arbeitsplatz für Ärzte, medizinische Assistenten, Sicherheitstechniker, Verwaltungsfachkräfte und Gesundheitsmanager. Die B·A·D GmbH wurde für ihr Qualitäts-, das Arbeitsschutz- und das Betriebliche Gesundheitsmanagementsystem bereits mehrfach zertifiziert und im Jahr 2019 vom Handelsblatt als Deutschlands bester Gesundheitsmanagement-Dienstleiter ausgezeichnet.

B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH

Gründungsjahr: 1976

Geschäftsführer: André Panienka, Ulrike Lüneburg, Prof. Dr. Bernd Witte

Mitarbeiter: mehr als 4500 in der B·A·D-Gruppe

Preußerstraße 1-9

24105 Kiel

Tel. 0431/220031-0

www.bad-gmbh.de