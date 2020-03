Gesundheit

Das Gesundheitswesen ist äußerst umfangreich und bietet für eine Vielzahl von Abschlüssen abwechslungsreiche Arbeitsbereiche. Ob in der Produktion bzw. Fertigung, der Beratung im privaten oder unternehmerischen Kontext oder anderen anschließenden Services: Hier haben Angestellten viele Möglichkeiten, ihre persönliche Wunschkarriere zu starten. Im Kampf um qualifiziertes Personal zielen Unternehmen längst nicht mehr nur auf die finanziellen Interessen ihrer potenziellen Bewerber*innen. Attraktive Zusatzleistungen, flexible Arbeitszeitgestaltung und vieles mehr finden je nach Bereich immer größere Beachtung.

Am 28.03.2020 stellen wir euch in unserer Beilage „Top-Arbeitgeber“ und an dieser Stelle einige dieser Unternehmen aus der Region vor.