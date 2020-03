KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Wir punkten mit … exzellenten Perspektiven

Wir sind gespannt auf die Möglichkeiten, die wir in Zukunft durch die voraussichtliche Zugehörigkeit zu Elanco, dem dann weltweit zweitgrößten Anbieter in der Tiergesundheit, haben. Tiergesundheit fördern und erhalten ist das, was wir am besten können und was uns am Herzen liegt.

Als eines der größten Industrieunternehmen in Kiel stellen wir nicht nur Tierarzneimittel an hochmodernen Anlagen her und vertreiben die Produkte weltweit. Hier arbeiten unsere Kollegen, ohne die es diese Produkte nicht gäbe. Daher ist es wichtig, dass unsere Mitarbeiter gerne bei uns arbeiten und wir immer wieder neue Talente finden, die unsere Leidenschaft und Begeisterung teilen.

Unser wesentliches Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder die Möglichkeit hat, das eigene Potenzial voll auszuschöpfen. Im Sinne des „lebenslangen Lernens" unterstützen wir Mitarbeiter aller Fachbereiche dabei, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten und weiter auszubauen – vom Wissensaustausch bis hin zu Programmen, die neue Perspektiven und Trends aufgreifen.

Neben der fachlichen Fortbildung leben wir unsere Unternehmenswerte und gestalten gemeinsam unsere Unternehmenskultur, die durch Vertrauen, Respekt und Chancengleichheit geprägt ist. Zur verantwortungsbewussten Gestaltung der Arbeitsbedingungen zählen auch ein fairer Umgang am Arbeitsplatz, ein gerechtes und transparentes Vergütungssystem, betriebliche Altersversorgung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, flexible Arbeitszeiten und ein unterstützendes Arbeitsumfeld.

Neue Talente suchen wir nicht nur unter Berufserfahrenen. Begeisterungsfähigen Berufsanfängern stehen mit einer Ausbildung bei uns viele Karrierewege offen. Wir bilden in technischen, naturwissenschaftlichen und kaufmännischen Berufen aus.

Lernen Sie uns persönlich kennen und finden Sie heraus, was wir Ihnen zu bieten haben.

Wir freuen uns auf Sie!

Die Benefits im Überblick:

Betriebliche Altersvorsorge

flexible Arbeitszeiten

Kantine

Homeoffice

Fort- und Weiterbildungsangebote

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Gründungsjahr: 1974

Geschäftsführer: Patrick Leonhardt

Mitarbeiter: über 800

Projensdorfer Straße 324

24106 Kiel

Tel. 0431/38200

bewerbung-sck@bayer.com

www.bayer.de/de/kiel.aspx