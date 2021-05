MARE AKTIV Reha-Zentrum-Ostküste

Gemeinsam stark für unsere Gesundheit

Das Team aus Physiotherapeuten, Masseuren, Osteopathen, Logopäden, Sportlehrern und Sportwissenschaftlern unterstützt die Patienten dabei, ihre Gesundheit mit Präventionsmaßnahmen zu stärken, und im Falle von Verletzung oder Krankheit mit individuell entwickelten Reha-Konzepten die Lebensqualität zu verbessern. Neben dem Standort in Kronshagen ist das MARE AKTIV auch an der Hörn in Kiel vertreten sowie im MARE Wellness & Sport in Schönkirchen. Wer das MARE AKTIV als Teil des Teams erlebt, kann sich über ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld freuen. Da die Patientenschaft und deren Indikationen äußerst gemischt und vielseitig sind, bietet sich den Therapeuten ein breites und interessantes Arbeitsspektrum. Und wo sonst gibt es die Möglichkeit, sogar mit den Profisportlern des THW Kiel und von Holstein Kiel zusammenzuarbeiten? Auch die eigene körperliche Fitness ist in diesem Beruf wichtig, daher steht allen Mitarbeitern des MARE AKTIV die großzügige Trainingsfläche zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. Das gute Miteinander im Team ist maßgeblich für den Erfolg des Unternehmens. Flache Hierarchien, der konstruktive Austausch untereinander und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, sorgen für ein positives und familiäres Arbeitsklima. Regelmäßige Firmenevents und gemeinsame Aktivitäten stärken den Zusammenhalt, auch über den Arbeitstag hinaus.

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten

Mitarbeiterevents

Betriebliche Altervorsorge

