Arbeiten bei team – garantiert besonders!

Dort wird hauptsächlich mit Baustoffen gehandelt. Die Kunden sind meist Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und private Häuslebauer. Mit über 68 Standorten von Schleswig-Holstein bis Nordrhein- Westfalen sind die team baucenter stets an der Seite ihrer Kunden. „Wir haben in den letzten Jahren einen klaren Fokus darauf gesetzt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Freude zur Arbeit kommen, sich wohlfühlen und vor allem weiterentwickeln können“, berichtet Dirk Albertsen aus der Geschäftsführung team energie. Die Sparte Energie umfasst den Handel mit Mineralölprodukten, mit Kraftund Schmierstoffen, ein Netz an eigenen Tankstellen sowie Strom und Erdgas. Beide Sparten sind systemrelevant und auch in Krisenzeiten sowohl ein verlässlicher Partner für die Kunden als auch ein sicherer und krisenfester Arbeitgeber für die Mitarbeitenden.

Der Kieler Energie-Standort befindet sich seit Mitte 2020 auf dem Flughafen in Holtenau. Hier finden die kaufmännischen Mitarbeitenden moderne Arbeitsplätze vor und auch die Tankwagenfahrer können dort in schönen Sozialräumen zur Ruhe kommen. Die beiden team baucenter in Kiel-Kronshagen und Kiel-Wittland sind zwei starke Standbeine für den schleswig- holsteinischen Baustoffhandel. Von hier aus werden zahlreiche Baustellen und Handwerksbetriebe direkt und passgenau durch den eigenen Fuhrpark beliefert. Die team Gruppe, mittlerweile in Flensburg ansässig, hat sich in den letzten Jahren sehr entwickelt. Aus dem mittelständischen Unternehmen ist heute mit bundesweit rund 5.000 Mitarbeitenden ein echter „national player“ geworden. „Unser Fokus liegt ganz einfach darin, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erkennen und zu erfüllen – und dabei machen wir wohl vieles richtig“, freuen sich die Mitglieder der engagierten team-Familie. Und vielleicht liegt darin auch ein Großteil des Geheimnisses des Erfolgs – denn trotz der beachtlichen Größe herrscht immer noch ein sehr familiäres Miteinander, auch über die Sparten Bau und Energie hinaus.

team Gruppe

Gründungsjahr: 1901

Geschäftsführer: u.a. Detlef Jahnke, Dirk Albertsen

Mitarbeitende: 4900

Telefon: 0461/80710-1273

Marie-Curie-Ring 2,

24941 Flensburg



Eckernförder Straße 209,

24119 Kiel-Kronshagen

Boelckestraße 100, 24159 Kiel

www.team.de

Mail: info@team.de

Benefits:

Aufstiegschancen

Teamevents

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsangebote

Betriebliche Altersvorsorge