Bo-design Natürliche Wohnkonzepte GmbH

„Uns zeichnet nicht nur die einzigartige Arbeitsumgebung mit hochwertigen Produkten und einem tollen Team aus, gerade aktuell punkten wir mit weiten Räumen und hohen Decken sowie einer speziellen Belüftungsanlage, sodass wir ein perfektes Arbeitsklima bieten können – und das im doppelten Sinne“, erklärt Inhaber und Geschäftsführer Ingo Jänisch-Herbst. Bei Bo-design steht das Gemeinschaftsgefühl des Teams im Mittelpunkt. Hier arbeiten mehrere Berufszweige Hand in Hand. Neben dem eigenen Tischlerteam, Experten für Transport und Logistik über das Beratungs- und Verkaufsteam bis hin zum administrativen Bereich, der die Auftragsbearbeitung, Buchhaltung und die Geschäftsführung umfasst, können sich hier Mitarbeiter unterschiedlichster Berufsgruppen einbringen. „Dabei steht Kreativität absolut im Mittelpunkt“, so Jänisch-Herbst, der auch gern mit Quereinsteigern und Autodidakten arbeitet. „Wichtig ist uns, dass alle unsere Mitarbeiter Spaß an ihrer Arbeit, Lust auf Fort- und Weiterbildung haben und sich gemeinsam mit der Firma entwickeln wollen“, erklärt Ingo Jänisch-Herbst, der gemeinsam mit Julia Büttner das Familienunternehmen leitet. So gehört ein umfangreiches Fachwissen über Material und Werkstoffe ebenso zu den Kernkompetenzen der Mitarbeiter wie ihr Interesse an Design und ihr Verständnis für Planung – von der Küche bis hin zu kompletten Wohnkonzepten – und das alles mit einzigartigen Produkten, die unter ökologischen, nachhaltigen Aspekten gefertigt sind. Neben vielen interessanten Aufgabenbieten im Innen- sowie im Außendienst bietet Bo-design aber auch echte Karrierechancen. „Wir stehen nie still, haben jede Menge Ideen und wollen immer etwas Neues schaffen“, so Ingo Jänisch-Herbst und Julia Büttner, die dazu gern ein gutes Team mit an Bord haben.

