Karriere macht Spaß

„Wer bei EDEKA Nord anfängt, ganz egal ob als Auszubildender, Festangestellter oder Quereinsteiger, hat die Chance, mit uns gemeinsam zu wachsen, Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln,“ so Michael Fink, Geschäftsbereichsleiter Personal. Selbst für Schüler oder Studenten bieten die Märkte ideale Möglichkeiten zum Jobben – oft werden daraus später Karrieren. Die Arbeit im Lebensmitteleinzelhandel geht aber weit über das hinaus, was der Kunde beim Besuch im Supermarkt wahrnimmt. Ein EDEKA-Markt ist ein mittelständisches Unternehmen, in dem vom Büro aus die Warenflüsse gesteuert werden. Sortimentsanalyse und -gestaltung sowie Personalführung sind wichtige Bestandteile der täglichen Arbeit. Insgesamt werden in den Märkten neun Ausbildungsberufe angeboten, so zum Beispiel Verkäufer, Kaufmann im Einzelhandel, Frischespezialist oder Bachelor of Arts mit dem Schwerpunkt Einzelhandel.

Insgesamt werden jungen Menschen innerhalb der EDEKA-Welt in 25 Ausbildungsberufen und Studiengängen die besten Startchancen ins Arbeitsleben geboten. Darunter sind auch zahlreiche spannende Berufsbilder für den Großhandel. Denn EDEKA zeichnet sich nicht nur durch die gut geführten Märkte aus, sondern auch durch den großen, starken Verbund, in dem viele faszinierende Karriereperspektiven entstehen können – auch im Rahmen der Digitalisierung und IT. „IT-Fachleute, die in einer besonders angenehmen Atmosphäre arbeiten möchten, sind bei EDEKA Nord richtig“, meint Michael Homburg, Geschäftsbereichsleiter IT und Organisation. Denn in dem genossenschaftlichen Verbund sind die Kunden, für die IT-Lösungen entwickelt werden, gleichzeitig die Inhaber. „Unsere Kaufleute fordern nicht nur, sie unterstützen uns dabei, die besten Lösungen zu finden“, so Homburg. Neben dem Bereich IT werden außerdem spannende Karrieremöglichkeiten in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Personalwesen, Controlling, Einkauf, Logistik sowie Immobilien angeboten. Wer sich nun für eine Karriere bei EDEKA Nord interessiert, kann sich unter Tel. 04321/98 56 30 an die Recruiterin Carolin Gaffron wenden oder schreibt eine Mail an bewerbung.nord@edeka.de.

Die Benefits im Überblick:

Kantine

Flexible Arbeitszeiten

Aufstiegschancen

Fort-/Weiterbildungsangebote

Betriebliche Altersvorsorge

Mitarbeiterevents

EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH

Gründungsjahr: 1903

Geschäftsführer: Martin Steinmetz, Stefan Giese

Gadelander Straße 120

24539 Neumünster

Tel. 04321 985 630

Fax 04321 985 236

bewerbung.nord@edeka.de

www.edeka.de/nord-karriere