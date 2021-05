Küchler Meisterwerke GmbH & Co. KG

Per Quereinstieg zum smarten Handwerksberuf

Der Kieler Fachbetrieb hat sich auf Sonnen- und Regenschutzanlagen für Privat- und Gewerbekunden spezialisiert und bietet als Nova Hüppe Fachpartner von der klassischen Markise über feste Terrassendächer bis hin zur Pergolaanlage die optimale Lösung für jeden Bedarf und Anspruch. Auch in Sachen Rollladen und Wintergartenverschattung sowie Fenster, Haustüren, Garagentore und Rolltore sind Uwe Küchler und Frank-Michael Jacobsen mit ihrem Team die richtigen Ansprechpartner und somit echte Allrounder. Seine besondere Expertise hat der Betrieb bereits mehrfach im Bereich der Gastronomieanlagen unter Beweis gestellt und an mehreren Adressen an der Kieler Förde dafür gesorgt, dass die Gäste bei jeder Witterung den Aufenthalt genießen können. „Unsere Kunden wissen unser umfassendes Know-how und unsere Kreativität sehr zu schätzen“, betonen Uwe Küchler und Frank-Michael Jacobsen nicht ohne Stolz. Gemeinsam verfügen die beiden Rollladen- und Jalousiebaumeister über 56 Jahre Erfahrung. Davon profitiert das gesamte multiprofessionelle Team, das sich sowohl aus Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikern als auch aus Glasern, Tischlern und Maurern zusammensetzt. „Wir arbeiten hier in einem sehr umfassenden, vielseitigen Beruf mit einem breit gefächerten Spektrum. Unsere Werkstoffe sind Metall, Kunststoff, Glas und Holz, wir arbeiten mit Elektrotechnik und Dübeltechnik – da ist von allem etwas dabei“, erklärt Uwe Küchler. Weil dieser Handwerkszweig aber vergleichsweise unbekannt ist und Auszubildende Mangelware sind, hat er mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. „Wir bilden selbst aus, nehmen aber auch gerne Bewerber aus anderen Handwerksberufen – das nötige Fachwissen vermitteln wir ihnen je nach Bedarf“, betont Frank-Michael Jacobsen. Wer in diesem Job Fuß fasst, erlebt einen Beruf, der sich stetig weiterentwickelt, voller Potential und Abwechslung. So wird auch hier die Technik immer smarter. Mit Cloudwindow hält der Fensterhersteller Helmut Meeth beispielsweise eine Neuheit bereit, die für Kunden und Monteure gleichermaßen von Nutzen ist: Auf einem Chip direkt am Fenster werden wichtige Daten zum Produkt gespeichert, die per App von überall aus abgerufen werden können – das spart Zeit und Anfahrtskosten. Zu erleben sind diese und andere Neuheiten in der umfangreichen Ausstellung von Küchler Meisterwerke in Kiel-Hassee.

Die Benefits im Überblick:

Aufstiegschancen

Fort-/Weiterbildungsangebote

Mitarbeiterevents

Küchler Meisterwerke GmbH & Co. KG

Geschäftsführer: Uwe Küchler und Frank-Michael Jacobsen

Mitarbeiter: 10

Tel. 0431/2202888

Fax 0431/2202889

Speckenbeker Weg 130f, 24113 Kiel

www.rollladen-kuechler.de

kuechler-meisterwerke@web.de