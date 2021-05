In besten Händen bei VON POLL IMMOBILIEN

Spezialisiert sind sie auf wertbeständige Immobilien in bevorzugten Lagen. Das umfasst das stilvolle Einfamilienhaus ebenso wie die charmante Eigentumswohnung. Die Immobilienvermittlung ist komplex, entsprechend umfangreich sind Dienstleistungen von Robert Rothböck und seinem Team. Das reicht vom persönlichen Erstgespräch, gern auch per Telefon oder Video, bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss. Dieser Service spart dem Kunden viel Zeit und Mühe. Das Team wurde vielfach ausgezeichnet, so verlieh beispielsweise der Capital Makler-Kompass ihm im letzten Oktoberheft wieder Bestnoten und die Zeitschrift Bellevue empfiehlt es als Best Property Agent. Eigentümer und Suchkunden sind hier also in besten Händen. Neben dem guten Kontakt zu seinen Kunden legt das Kieler Unternehmen großen Wert auf die fachliche Qualifikation seiner Mitarbeiter. Emre Ünal berichtet über seine Erfahrungen mit VON POLL IMMOBILIEN: „Die Weiterbildungsmöglichkeiten sind eine der Erfolgsfaktoren in diesem Unternehmen. So konnte ich parallel mein Diplom zum Immobilienökonom abschließen und mir zusätzliches branchenspezifisches Fachwissen in der Immobilienwirtschaft aneignen, welches auch bei der Anwendung gegenüber dem Kunden vorteilhaft ist. Vor allem durch die moderne Arbeitsumgebung und das gut ausgeprägte ,,digitales Arbeiten‘‘ ist es uns möglich für unsere Kunden eine schnelle und spezifische Dienstleistung zu erbringen“, sagt Emre Ünal, Assistenz der Geschäftsführung. Zusätzlich bildet das Immobilienunternehmen seit mehreren Jahren Auszubildende aus und versucht diese durch eine erfolgreiche Ausbildung langfristig zu binden. Dazu äußert sich Julian Sievertsen, der hier den betrieblichen Teil seines dualen Studiums absolviert, wie folgt: „Die Ausbildung bietet ein Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und abwechslungsreichen Aufgaben. Verschiedene Fachbereiche wie Backoffice, Buchhaltung, Außendienst als Makler oder Finanzverwaltung sind zu erwarten. Meine Hauptaufgaben bestehen in administrativen Tätigkeiten im Innendienst und dem Mitwirken am kaufmännischen Tagesgeschehen. VON POLL IMMOBILIEN bietet ein angenehmes Arbeitsklima in einem freundlichen Team. Von Telefondienst bis Kundenbetreuung sind alle administrativen Bereiche abgedeckt. Zusätzlich ist es möglich, bei der Veräußerung einer Immobilie mitzuwirken“, so Julian Sievertsen, dualer Student.

Benefits:

Homeoffice

Hunde am Arbeitsplatz

Mitarbeiterevents

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten

Aufstiegschancen

Von Poll Immobilien

Gründungsjahr: 2000

Geschäftsführer: Robert Rothböck

Mitarbeiter: 30

Telefon: 0431/982 60 40

Adresse: Dänische Straße 40, 24103 Kiel

www.von-poll.com

kiel@von-poll.com